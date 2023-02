Haushalt Memmingen: Neuer Rekord bei Investitionen

Memmingen will dieses Jahr über 50 Millionen Euro für Bauprojekte und andere Investitionen ausgeben. Wie die Stadt das alles bezahlen will.

03.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Haushaltsplan der Stadt Memmingen für das Jahr 2023 ist auf Kante genäht. Das wurde bei den Ausführungen von Kämmerer Gunther Füßle in der jüngsten Sitzung des städtischen Finanzausschusses deutlich. Um die Rekord-Summe von 50,06 Millionen Euro für Investitionen aufbringen zu können, sind Kredite in Höhe von 14,32 Millionen Euro veranschlagt. Zudem sollen 8,5 Millionen Euro aus den Rücklagen entnommen werden. Über den Haushaltsplan wird in den kommenden Wochen noch in weiteren Ausschüssen des Stadtrats beraten. Beschlossen werden soll das Zahlenwerk in der Plenumssitzung am 20. März.

Laut Oberbürgermeister Manfred Schilder wird die Finanzierung der geplanten Investitionen nicht einfach werden: „Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet.“ Aber es gebe auch einen Lichtblick. Denn die Steuereinnahmen für das Jahr 2022 sollen nach jetziger Schätzung wesentlich höher ausfallen, als im Haushalt 2022 ursprünglich veranschlagt. So sollen voraussichtlich statt der angesetzten 36,5 Millionen über 47 Millionen Euro an Gewerbesteuer in den Stadtsäckel fließen. Zugleich besteht laut Kämmerer Füßle Grund zur Annahme, dass auch dieses Jahr viel Gewerbesteuer eingenommen wird. Darauf würden die angekündigten Vorauszahlungsbeträge hindeuten. So sind im Etat für 2023 dann auch 42 Millionen Euro Gewerbesteuer eingeplant. „Das ist eine seriöse Schätzung“, unterstrich Füßle gegenüber den Stadträten. Der Kämmerer geht angesichts aktueller Entwicklungen – wie etwa sinkende Gaspreise – davon aus, dass die Memminger Unternehmen nicht unter einer starken Rezession leiden werden.

Memmingen deckelt Personalkosten

Darüber hinaus arbeite man bei der Stadtverwaltung ständig daran, Kosten einzusparen. So seien beispielsweise die Personalkosten in diesem Jahr auf 59,29 Millionen Euro gedeckelt worden. Gerade dieser Ausgabe-Posten im Verwaltungshaushalt ist laut Füßle in den vergangenen Jahren sehr stark gestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 lagen die Personalkosten noch bei 53 Millionen Euro.

„Wir haben in allen Referaten der Stadtverwaltung intensiv darüber diskutiert, wo man etwas einsparen könnte“, berichtete OB Schilder. So werde man etwa weniger Geld für den Gebäudeunterhalt benötigen. Auch durch Änderungen in mehreren Ämtern würden etwa 50.000 Euro eingespart. Ferner werde zum Beispiel der Abriss der alten Rinderbesamungsanstalt – die dem Klinikneubau weichen muss – statt 1,2 jetzt nur 0,5 Millionen Euro kosten.

Was die vorgesehenen Kredite und die Entnahme aus der Rücklage anbelangt, machte Stadtkämmerer Füßle den Ausschussmitgliedern Hoffnung, dass beide Posten dank höherer Steuereinnahmen durchaus kleiner ausfallen könnten. Das sei in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen. So waren im Haushalt für 2022 beispielsweise Kredite in Höhe von 9,82 Millionen Euro eingeplant. Davon würden aber nur fünf bis sechs Millionen Euro tatsächlich benötigt. Die endgültige Jahresrechnung für 2022 liegt allerdings noch nicht vor.

Welche Baumaßnahmen am meisten kosten

Mit Blick auf die anvisierten Investitionen – allein für Baumaßnahmen sollen 36,7 Millionen Euro fließen – sagte Rathauschef Schilder: „Wir kommen um diese Dinge nicht herum.“ So sind etwa für die Sanierung der Edith-Stein-Schule in diesem Jahr 8,44 Millionen Euro eingeplant. Die geschätzten Gesamtkosten des Schulprojekts belaufen sich auf 18,7 Millionen Euro. Weitere große Ausgabe-Brocken sind in diesem Jahr unter anderem die Sanierung des Steuerhauses (2,8 Millionen Euro; Gesamtkosten: 3,5 Millionen) und der Umbau des alten Rathauses in Amendingen (1,47 Millionen Euro; Gesamtkosten: 6,04 Millionen). Zum Vergleich: Im Haushalt für das Jahr 2022 waren Investitionen von 26,27 Millionen Euro eingeplant und im Jahr 2021 sind 20,38 Millionen Euro für Investitionen ausgegeben worden.

Stadträte fordern Einsparungen bei der Verwaltung

In der anschließenden Diskussion mahnten die beiden Fraktionsvorsitzenden Michael Hartge (ÖDP) und Matthias Reßler (SPD) an, dass die Ausgaben bei der Stadtverwaltung weiter reduziert werden müssten. „Hier ist sicherlich noch viel Luft nach oben“, unterstrich Reßler. Schließlich kümmere sich mittlerweile ja ein interne „Strukturkommission“ um mögliche Einsparpotenziale. „Die Stadt muss insgesamt wirtschaftlicher agieren“, forderte Reßler. Dazu gehöre auch, dass die Stadtwerke wieder ein „Gewinnbringer“ werden – und zwar im Hinblick auf erneuerbare Energien: „Wir benötigen dringend Vorschläge von den Stadtwerken, wie diese sich in Zukunft weiterentwickeln wollen.“

Lesen Sie auch: Darum ist der Etat der Stadt Memmingen noch nicht ausgeglichen