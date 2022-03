16 Einbrüche - Hawanger Dieb verurteilt

16 Diebstähle aus Hawanger Autos sind nun aufgeklärt. Der Dieb ist kein unbeschriebenes Blatt.

Die Polizei Memmingen hat am Mittwochabend einen 40-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der wohl in der vergangenen Woche in Hawangen aus unversperrten Autos mehrfach Gegenstände und Bargeld gestohlen hatte. Wie die Polizei mitteilt, erließ das Amtsgericht gegen den Mann einen Haftbefehl. Anschließend kam er ins Gefängnis.

Hawangen: Verurteilter Dieb ist kein unbeschriebenes Blatt

Laut Polizei handelte es sich bei dem Verurteilten um kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im letzten Jahr sei er mit der gleichen Masche in Benningen unterwegs gewesen. Auch in seiner Wohnung fand die Polizei Diebesgut sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln. Mittels Videoaufzeichnungen konnte der 40-Jährige überführt werden.

