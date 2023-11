Hawangens Bürgermeister muss viel Kritik einstecken

Hawanger Bürger kritisieren bei einer Versammlung die Gebührenerhöhung für Wasser. Auch der Wohnungsmangel und die Ortsverbindungsstraße sind Reizthemen.

18.11.2023 | Stand: 07:47 Uhr

„Wir denken, dass man von einem hauptamtlichen Bürgermeister erwarten kann, dass er agiert und nicht nur reagiert": Mit solch deutlichen Aussagen machten zahlreiche Besucher der Bürgerversammlung in Hawangen Druck auf die Gemeindeführung und den Gemeinderat: So forderten zahlreiche Bürger, wie etwa Ludwig Stadler vom FC Hawangen, dass in der Gemeinde etwas gegen den Wohnungsmangel und die Möglichkeit, in der Gemeinde ein Eigenheim zu bauen, getan werden müsse, damit die Jugend nicht abwandert. Andernfalls würde sie den Vereinen und auch der Feuerwehr fehlen. Massive Kritik gab es auch an den Gebührenerhöhungen für Wasser und Abwasser; die Gemeinde würde den Bürgern „rückwirkend“ in die Tasche greifen, hieß es. „Das hätte man besser gestalten können“ meinte etwa eine Besucherin im Rahmen einer Diskussion, bei der zahlreiche Bürger „kein Blatt vor den Mund“ nahmen.

Hawangens Bürgermeister: Beschlüsse vom Gemeinderat mehrheitlich gefasst

Bürgermeister Ulrich Ommer begründete die vom Gemeinderat „mehrheitlich gefassten Beschlüsse“ damit, dass die in Hawangen angewandte Vorgehensweise einer „rückwirkenden Gebührenerhöhung“ (bei Wasser) nach der Rechtsprechung zulässig sei. Die Kommune habe einen Kalkulator beauftragt, damit die „kostenrechnenden Einrichtungen“ neu berechnet würden. Die vom Rat beschlossenen Gebührenerhöhungen seien das Ergebnis dieser Gutachten. Bei früheren Berechnungen der Gebühren seien vielfach Investitionen und Abschreibungen nicht berücksichtigt worden. Ommer bekräftigte: „Jetzt kommt endlich die Wahrheit auf den Tisch.“ Im Jahr 2020 sei der Beschluss zur Neuberechnung gefallen, 2021 habe man die Kalkulatoren beauftragt und 2022 nach Vorlage des Gutachtens die Satzungen beschlossen - rückwirkend zum Januar 2021.

Gemeinde Hawangen kann nicht in den sozialen Wohnungsbau einsteigen

Zu den fehlenden Möglichkeiten, im Ort ein eigenes Haus bauen zu können, meinte der Gemeindechef: „In den sozialen Wohnungsbau wird die Gemeinde nicht einsteigen können.“ Die Gemeinde sei in dem Bereich aber sehr wohl aktiv: Etwa mit dem Baugebiet „Ehemaliger Bahnhof", wo bis zur einstigen Bahnhofsgaststätte und einem nach Süden ragenden Gürtel in absehbarer Zeit den Bürgern von gemeindlicher Seite neun Bauplätze zur Verfügung gestellt werden könnten. Hier müsse der vorhandene Radweg nur etwas nach Osten verlegt werden. Zusätzlich werde Baurecht für zehn Bauplätze auf privatem Grund entlang der Bahnhofsstraße geschaffen. Zusammen mit dem Kreisfachberater Markus Orf werde man ein Konzept entwickeln, wie die Bereiche der gefällten Bäume wieder „wieder aufgeforstet“ werden können. Zum Vorwurf, die Gemeinde halte trotz des Wohnungsmangels immer noch an der Erhaltungssatzung fest, die den Bau neuer Wohnungen im Ort verhindere, sagte Ommer: „Diese dient dazu, das Ortsbild zu erhalten.“ Mehrere Bürger forderten, Zwei- und Mehrfamilienhäuser in den Bebauungsplänen auch ohne Sondergenehmigungen zuzulassen und die Anzahl der Geschoße nicht zu sehr zu begrenzen.

Bürger fordert bei Ortsverbindungsstraße nach Memmingerberg: Wir müssen in die Gänge kommen

Weiterer Kritikpunkt war der seit langem geplante Bau der Ortsverbindungsstraße zwischen Hawangen und Memmingerberg zum Interkommunalen Gewerbegebiet - mit einem Kreisel bei der Einmündung an der Benninger Straße. Bernhard Reisacher etwa fragte: „Wann wird das realisiert, wann gehen sie mit den Leuten zum Notar?“ Seit eineinhalb Jahren bestehe Baurecht; und so lange habe der Bürgermeister „nicht viel gemacht“. Womöglich müssten sogar staatliche Zuschüsse an den Zweckverband (Hawangen, Benningen und Memmingerberg) wieder zurückbezahlt werden, wenn nicht die „gesamte Baumaßnahme“ realisiert werde: „Es geht darum, dass wir endlich mal in die Gänge kommen müssen", forderte er. Derweil "vergammle" der „Alte Stadtweg“, der im Ortsbereich durch ein Wohngebiet führt, in dem „gerast wird ohne Ende“. Auf Dauer sei dies einfach nicht mehr hinnehmbar. Geschwindigkeitsanzeigetafeln und -begrenzungen an Schule und Kindergarten seien bisher noch nicht umgesetzt worden: „Wenn der Bürgermeister zum Vollzug der Beschlüsse nicht willens oder in der Lage ist, bleibt ihm nur, die politische Konsequenz zu ziehen“, forderte der Bürger. Ulrich Ommer geht davon aus, „dass die Verträge über Grunderwerb in Kürze vorliegen werden“.