HC Maustadt: „Konstruktive Gespräche“ mit dem ECDC

Was Spielertrainer Ingo Nieder vom Eishockey-Bezirksligisten aus Memmingen zur Spielgemeinschaft mit der neuen 1b der Indians sagt.

02.08.2022 | Stand: 16:38 Uhr

Was sagt Eishockey-Bezirksligist HC Maustadt (HCM) zur neuen Spielgemeinschaft (SG) mit der 1b-Mannschaft des Oberligisten ECDC Memmingen? Wie berichtet, treten die beiden in der kommenden Saison mit einem gemeinsamen Team in der Bezirksliga an. Unsere Redaktion fragte bei HCM-Spielertrainer Ingo Nieder nach, was er zur neuen SG sagt.

Herr Nieder, wie kam es aus Ihrer Sicht zur Kooperation mit den Indians?

Ingo Nieder: „Andi“ Börner und Marcus Hasse vom ECDC-Nachwuchs sind auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten. Die Gespräche waren konstruktiv und haben dazu geführt, dass wir das jetzt noch mal probieren.

Und wie schaut die SG nun in der Praxis aus?

Nieder: Der ECDC bildet mit dem HCM in der Saison 2022/23 eine Spielgemeinschaft. Wobei sich die Kooperation auf die 1b-Mannschaft, die der ECDC dazu eigens gründet, und die U20-Nachwuchsmannschaft des ECDC beschränkt. Federführender Verein ist dabei der HCM. Der HCM und der ECDC setzen sich das Ziel, Memminger Nachwuchsspieler zu fördern und an das Senioren-Eishockey heranzuführen. Ein weiteres langfristiges gemeinsames Ziel soll der Aufstieg in die Landesliga sein.

Welchen Part spielt der HC Maustadt in der Spielgemeinschaft?

Nieder: Wir wollen Aufbauarbeit leisten. Die jungen Spieler werden uns aber auch guttun, da viele Spieler bei uns über 40 sind. Ich denke, das kann eine gute Mischung werden. Die Bezirksliga wird immer professioneller. In der kommenden Runde haben wir mit dem EV Ravensburg wieder ein Top-Team in der Gruppe. Dazu kommen die EV Lindau 1b, der ESV Bad Bayersoien-EC Peiting 1b und die EA Schongau 1b neu in die Gruppe. Das wird bestimmt eine interessante Saison, die uns ganz schön fordern wird. Am 18. August findet unsere Mitgliederversammlung mit Neuwahlen statt, da kann sich im Führungsteam auch noch einiges ändern.