Hecham Andari aus Syrien arbeitet als Arzt am Klinikum Mindelheim

Der junge Arzt Hecham Andari lebt seit 2015 in Deutschland. Am Krankenhaus in Mindelheim wird er vor allem für seinen Fleiß gelobt.

07.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Wort Fachkräftemangel hätte es wohl mindestens ebenso verdient wie Zeitenwende, um zum Wort des Jahres gekürt zu werden. Denn es gibt kaum noch eine Branche, die nicht dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Dazu zählt auch das Gesundheitssystem. Am Klinikum in Mindelheim sind Chefärzte und Management deshalb froh über jede gut ausgebildete Fachkraft auch aus dem Ausland, die hilft, Lücken zu schließen. Einer von ihnen ist der 34-jährige Hecham Andari, der in Syrien aufgewachsen ist und sich mit immensem Fleiß zum Assistenzarzt hochgearbeitet hat. Chef von Hecham Andari ist der Ärztliche Direktor des Krankenhauses und Chefarzt Innere Medizin Dr. Peter Steinbigler. Er ist sehr dankbar für alle Unterstützung, die „wir auch aus anderen Ländern bekommen“. Andari lobt er besonders für dessen Fleiß, der sogar schon Sprecher der Assistenzärzte geworden ist.

