In Heimertingen im Unterallgäu ist ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Warum er sich der Kontrolle entziehen wollte.

29.10.2022 | Stand: 13:11 Uhr

In Heimertingen (Landkreis Unterallgäu) hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht einen 20-jährigen Autofahrer im Bereich der Memminger Straße kontrolliert. Laut Polizei gab der junge Mann dabei an, seinen Führerschein nicht dabei zu haben.

