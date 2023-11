Unterallgäuerin will Polizisten in die Hand beißen

Medizinischer Notfall am Mittwoch in Heimertingen im Unterallgäu. Eine 25-Jährige möchte sich aber nicht behandeln lassen und wehrt sich.

30.11.2023 | Stand: 13:02 Uhr

Eine Frau erlitt am Mittwoch in Heimertingen im Unterallgäu einen medizinischen Notfall. Sie wollte sich jedoch nicht behandeln lassen. Alle Versuche der Beamten der Polizei Memmingen scheiterten wohl, die 25-jährige Frau von der Notwendigkeit einer medizinischen Versorgung zu überzeugen. So fixierten die Polizisten die Frau im Rettungswagen.

Zur Behandlung ins Krankenhaus

Dabei wehrte sich die Frau und versuchte nach Polizeiangaben mehrmals vergeblich, die Beamten in die Hand zu beißen.

Die 25-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.