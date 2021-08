Bahnübergang Heimertingen: Manchmal bleibt die Schranke 45 Minuten zu

Am Bahnübergang Heimertingen müssen Fußgänger, Radler und Autofahrer 30 bis 45 Minuten warten, wenn ein Güterzug Halt macht. Eine gefährliche Geduldsprobe.

27.08.2021 | Stand: 18:07 Uhr

Der Bahnübergang in Heimertingen, an dem vergangene Woche ein 13-Jähriger von einem Zug erfasst und getötet worden ist, birgt eine Gefahr. Und zwar, wenn die Schranken geschlossen sind. Denn in manchen Situationen bleiben die rot-weißen Balken sehr lange unten – was manchen dazu verleitet, verbotener- und gefährlicher-weise an den Schranken vorbeizugehen, um nicht warten zu müssen.

Als wir uns einen Tag nach dem Unglück ein Bild von dem Bahnübergang machen wollten, ergab sich eine solche Situation: Ein Güterzug rollte an den Schranken vorbei. Als der letzte Waggon den Bereich passiert hatte, blieb der Zug wenige Meter vom Bahnübergang stehen – der Übergang war wieder frei, aber die Schranken blieben geschlossen. Fast 30 Minuten. Erst, als der Güterzug seine Fahrt fortsetzte, wurden die Schranken geöffnet.

Bahnübergang Heimertingen: Fußgänger und Radler überqueren die Gleise

Manchmal blieben sie 45 Minuten unten, sagt Anwohner Adolf Dorn. Und immer wieder komme es vor, dass Fußgänger und Radler an den geschlossenen Halbschranken vorbei die Gleise überqueren, weil sie nicht so lange warten wollen. Das aber ist lebensgefährlich: Zwar scheint sich nichts zu regen auf den Gleisen. Der Güterzug steht still da, der Bahnübergang ist leer, das Warten wird zur Geduldsprobe. Plötzlich aber rauscht auf dem freien Gleis ein Personenzug vorbei. Das passiert vier Mal in der halben Stunden, die wir warten müssen. Mit jedem Personenzug, der in der Ferne verschwindet, wächst die Hoffnung, dass die Schranken aufgehen. Das aber passiert erst, als sich der Güterzug in Bewegung setzt.

Öfter gebe es knappe Situationen, sagt Anwohner Dorn: Immer, wenn er einen Zug pfeifen höre, wisse er, dass ein Lokführer einen Fußgänger oder Radler warnt, der gerade bei geschlossenen Schranken die Gleise überquert, obwohl der Zug in Sicht ist. Und wenn ein Personenzug zu sehen ist, ist er fast schon am Bahnübergang. Denn er ist schnell.

Dass die Schranken geschlossen bleiben, bis der Güterzug wieder anrollt, liege an den Kontakten in den Gleisen, sagt eine Bahnsprecherin. Und dass Güterzüge immer wieder so lange im Bahnhof von Heimertingen stehen müssen, habe damit zu tun, dass die Strecke zwischen Heimertingen und Memmingen und in die andere Richtung nach Kellmünz eingleisig ist. Nur in Heimertingen wird es zweigleisig, nur dort können also Personenzüge Güterzüge überholen.

Als Schranken an Bahnübergängen früher manuell bedient wurden, hätte besser auf solche Situationen reagiert werden können, sagt der 88-jährige Adolf Dorn, der in Heim-ertingen Fahrdienstleiter der Bahn war. Früher habe es auf dieser Strecke allerdings keine Güterzüge gegeben, heißt es bei der Bahn. Heute herrsche mehr Verkehr auf den Gleisen. Und der Bahnübergang in Heimertingen werde vom elektronischen Stellwerk in Memmingen gesteuert. Automatisiert. Dahinter stecke komplexe Technik.

Doch warum kann die Technik nicht so eingestellt werden, dass die Schranken öffnen, wenn der Güterzug angehalten hat, und erst dann wieder schließen, wenn der nächste Personenzug kommt? Das sei nicht umsetzbar, sagt die Bahnsprecherin. Details kann sie nicht nennen. Auch wenn die Wartezeit in solchen Situationen lang sei, appelliert sie: Es ist lebensgefährlich, die Gleise zu überqueren, wenn die Schranken geschlossen sind – und deshalb verboten. Die Bahn erstelle immer wieder Aufklärungskampagnen und zeige sie in Kitas und Schulen. Damit will sie für die Gefahr sensibilisieren.

Eine Lösung ist die etwa 700 Meter entfernte und nördlich gelegene Unterführung. Für Autos und Radler recht schnell zu erreichen, Fußgänger kostet es Zeit. Ausgeschildert ist sie für Auswärtige nicht.

