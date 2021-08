Die 15 Monate alte Hermine Nertinger hat schon in zwei Fernsehreihen mitgespielt. Eine Komparsin zu sein, macht ihr genauso viel Spaß wie ihrer Mutter Yvonne.

27.08.2021 | Stand: 05:27 Uhr

Als der Entführer sie aus ihrem Bett nimmt, strahlt ihn Hermine freudig an. Obwohl sie erst ein halbes Jahr alt ist, weiß sie, dass der Mann gar nicht so böse ist, wie er tut. Sie hat ihn nämlich vorher schon kennengelernt – denn er ist ein Schauspieler und sie spielt das Baby, das in der Filmszene entführt werden soll. Hermine Nertinger ist damit vermutlich Mindelheims jüngster „TV-Star“.