„Herzenswunsch“ erfüllt: Achtjährige Leticia besucht Cofiserie Heilemann

Die achtjährige Leticia wollte einmal sehen, woher Schokolade kommt. Das hat der Verein „Herzenswünsche“ bei der Confiserie Heilemann in Woringen ermöglicht.

01.04.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Welches Kind träumt nicht davon, einmal so viel Schokolade naschen zu dürfen, wie es will? Dieser „Herzenswunsch“ erfüllte sich jetzt für die achtjährige Leticia in der Woringer Schokoladenfabrik Confiserie Heilemann. Dabei hatte der Besuch, während dem die Augen des Mädchens zunehmend strahlender und ihr Lächeln immer breiter wurden, einen sehr ernsten Hintergrund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.