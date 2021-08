Hier können Senioren den Umgang mit digitalen Geräten lernen

Das Netzwerk Altenhilfe möchte für Senioren die digitalen Angebote erweitern. Was sie anbieten und wie die Rentner ihre Beziehung zur Technik einschätzen

06.08.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Ein fest installiertes Telefon mit Wählscheibe, kein Internet und erst recht kein Mobiltelefon – das ist das Klischee, welches sich einem aufdrängt, wenn man sich technische Gerätschaften von Senioren vorstellt. Wie das Verhältnis von Rentnern zu digitalen Angeboten in der Realität aussieht, wollte der Arbeitskreis Digitale Angebote für ältere Menschen in einer Umfrage herausfinden.

Umfrage im Unterallgäu und Memmingen: 96 Prozent der Senioren besitzen ein Smartphone

Ziel ist es, ältere Menschen zur Nutzung von digitalen Geräten zu motivieren und diesbezüglich Hemmschwellen abzubauen. Damit können sie mit Familien und Freunden einfacher in Kontakt bleiben und auch einfacheren Zugang zu relevanten Informationen bekommen. Insgesamt 90 Seniorenvertreter und Seniorenbeiräte wurden befragt. Und das Ergebnis ist besser, als das Klischee glauben macht: Laut der Befragung des Netzwerks Altenhilfe und seelische Gesundheit besitzen 96 Prozent der befragten Senioren ein Telefon oder Handy und immerhin 86 Prozent nutzen dieses täglich. 76 Prozent der befragten Personen fühlen sich auch im Umgang mit digitalen Geräten sehr sicher, doch immer noch 35 Prozent schätzen ihre Kenntnisse im Bereich digitaler Technologien als eher schlecht ein.

Arbeitskreis Digitale Angebote für ältere Menschen möchte den Umgang mit den Technologien stärken

Um diese Senioren im Umgang mit den Technologien zu stärken, hat der der Arbeitskreis unter der Leitung von Birgit Holetschek Handlungsempfehlungen umgesetzt. Eine Idee ist zum Beispiel, einen Stammtisch mit Kaffee und Kuchen zu veranstalten, wo die Senioren sich über den Umgang mit digitalen Geräten austauschen können und das in einem vertrauensvollem und wertschätzenden Rahmen.

Café Digital im Mehrgenerationenhaus in Memmingen

So wie es bereits im Café Digital in Memmingen passiert, das von Günther Kuntz organisiert wird. Im Mehrgenerationenhaus in der Zangmeisterstraße können Seniorinnen und Senioren regelmäßig ihr Smartphone oder ihr Tablet mitbringen und sich bei einer Tasse Kaffee über technische Fragen austauschen.

„Wichtig bei diesen Gesprächsrunden ist es, dass die Anleitung in angemessenem Tempo und auf Augenhöhe stattfindet“, sagt Birgit Holetschek, Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses. Die Unterstützung bräuchten ältere Menschen vor allem bei der Auswahl eines Geräts und beim Abschluss von Mobilfunkverträgen, geht aus der Umfrage hervor.

„Zum Glück gibt es im Netzwerk Altenhilfe einen Arbeitskreis für Nachbarschaftshilfen in Memmingen und dem Unterallgäu, mit dem wir Kontakt aufnehmen können“, sagt Holetschek. Denn diese seien in Memmingen und dem Unterallgäu bereits in hohem Maße vorhanden und können für die Organisation von Schulungen und Angeboten eine enorme Hilfe sein.

