Hier soll ein Bankautomat abgebaut werden

VR-Bank verschickt Infoschreiben an Kunden und Mitglieder in Illerbeuren. Bürger und Gemeindeoberhaupt beklagen Schritt und haben eine klare Forderung.

16.11.2021 | Stand: 17:40 Uhr

Ein Leser aus Illerbeuren meldet sich entrüstet bei der Redaktion der Memminger Zeitung. Der Grund dafür: „Als Kunde und Mitglied der VR-Bank Memmingen eG bin ich in einem Schreiben über den Abbau von Geldautomat, Kontoauszugsdrucker und Briefkasten für beleghafte Überweisungen in Illerbeuren informiert worden.“ Der Leser ergänzt: „Aus einer ehemals eigenständigen Genossenschaftsbank bleibt den Menschen in der Gemeinde Kronburg nicht mal mehr die Möglichkeit, an ihr eigenes Geld zu kommen.“ Die MZ hat nachgefragt – bei der VR-Bank und dem hiesigen Bürgermeister Hermann Gromer (Freie Wählergemeinschaft).