Wie die Pläne für den neuen Edeka in Kammlach aussehen - und wann der Bau fertiggestellt sein könnte.

19.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Vorhaben, am Ortsrand von Oberkammlach einen Supermarkt anzusiedeln, schreitet weiter voran: In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst und auch dem Bauantrag zugestimmt. Thomas Puschak vom Augsburger Bauträger Puschak Immobilien zeigte in der Sitzung, wie der Markt einmal aussehen soll.

