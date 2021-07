Institut der Hochschule Kempten bezieht Neubau am Allgäu Airport. Nicht nur deshalb wird das dortige Gewerbegebiet für die Autobranche immer attraktiver.

02.07.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Im Allgäu wird an den Autos der Zukunft geforscht – und das mehr und mehr an einem Standort gebündelt: Auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Memmingerberg eröffnet am Montag das Institut für Fahrassistenz und vernetzte Mobilität (IFM) der Hochschule Kempten. Auch Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) kommt ins Unterallgäu. Der Freistaat hat das Institut im Zuge seiner „Innovationsoffensive“ finanziell gefördert.