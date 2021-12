Der Bahnübergang Allgäuer Straße soll ersetzt werden. Was das für den Straßenverkehr bedeutet.

12.12.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Das wird ein größerer Eingriff in das Memminger Straßennetz werden. Der Bahnübergang an der Allgäuer Straße in Memmingen soll beseitigt werden. Das heißt: Der Bahnübergang wird durch eine Unterführung für den Straßen- und Radverkehr sowie für Fußgänger ersetzt. Die Bahn soll weiter oberirdisch fahren. Das Vorhaben ist schon länger Thema. Jüngst erläuterte Ferdinand Petschik vom Ingenieurbüro Grassl im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, wie diese Planungen voranschreiten.