Mit 105-jähriger Memmingerin auf Zeitreise durch die deutsche Geschichte

Hilde Halfar feiert in Memmingen ihren 105. Geburtstag und blickt auf ihr Leben zurück. Wie sie nach dem Krieg ins Allgäu gekommen ist.

Die zweitälteste Seniorin Memmingens feierte jetzt ihren 105. Geburtstag im Seniorenheim St. Ullrich. Hilde Halfar kam während des Ersten Weltkriegs 1916 als sechstes von sieben Kindern der Familie Koschatzky in der mährisch-schlesischen Region Troppau im heutigen Tschechien auf die Welt. „Meine Mutter wollte mich nach der damaligen österreichischen Kaiserin Zita nennen, was meiner Großmutter aber gar nicht gefiel. So wurde ich Hilda getauft“, berichtet die Seniorin und erzählt lächelnd weiter: „Im Laufe der Zeit und bedingt durch einen Schreibfehler bin ich dann zur Hilde geworden“. Die älteste Memmingerin ist im Übrigen 106 Jahre alt.

Wenn Hilde Halfar zu erzählen beginnt, begibt man sich mit ihr auf eine Zeitreise durch die deutsche Geschichte. Ihr Schicksal teilt sie mit vielen, welche die Vertreibung während und nach Ende des Zweiten Weltkriegs aus der früheren Heimat miterleben mussten. In dieser Zeit fand die damals 20-Jährige auch ihre große Liebe, ihren Mann fürs Leben, den sie im Jahr 1936 heiratete. „Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ein Jahr später haben wir geheiratet und wieder ein Jahr darauf kam unser Sohn Kurt zur Welt“, erzählt sie. Dabei wirkt sie so jung wie auf einem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Fotoalbum, das vor ihr auf dem Tisch liegt – mit der Wellenfrisur à la Ginger Rogers, wie sie damals dem modischen Zeitgeist entsprach.

Erste Unterkunft in Memmingen war eine Baracke

Es sind nicht mehr viele Fotografien, die sie selbst, ihre Eltern und Geschwister in ihrer alten Heimat zeigen. „Wir mussten überstürzt fliehen, weswegen ich nur das Nötigste mitnehmen konnte. Zum Glück rettete meine Schwester einige Fotos, die nach ihrem Tod jetzt bei mir sind“, sagt Hilde Halfar. Dem fügt die geistig wache Seniorin an: „Ich lebe in meinen Erinnerungen.“ Der Transport im Viehwaggon und die Ankunft in Memmingen im Jahr 1946 sind ihr bis heute ins Gedächtnis gebrannt. Sogar an die Hühnersuppe, die sie als Heimatvertriebene in der „Burg“ vom Roten Kreuz zu essen bekamen, kann sie sich noch lebhaft erinnern. Ebenso wie an die Zeit in der Baracke auf dem Hühnerberg. „Hier waren wir ja nicht allein, was gut für uns war.“

Mit Fleiß und dem Willen, hier Fuß zu fassen, hat es die Familie am Ende geschafft. Hilde Halfars Mann fand eine Anstellung, Sohn Kurt ging zur Schule und Hilde erwarb sich durch Näharbeiten ein kleines Zubrot. Die erste Unterkunft fand die Familie in der Buxacher Mühle. Die erste eigene Wohnung bezog die Familie „Auf der Nudelburg“, bis sie in die Strigelstraße umzogen – damals noch Knollweg. Vor vier Jahren dann – im stolzen Alter von 101 Jahren – zog sie von dort ins Ullrichsheim. „Seit dem Tod meines Mannes wohne ich allein“, sagt sie.

Bürgermeisterin gratuliert

Zum Geburtstag heuer besuchte sie auch ihr 84-jähriger Sohn Kurt, der in Frankreich lebt. Sein Besuch war eine große Freude für die alleinstehende Seniorin, die ihn aufgrund von Corona lange Zeit nicht gesehen hatte. Gefreut hat die Rentnerin auch der Besuch von Zweiter Bürgermeisterin Margareta Böckh, die ihr vonseiten der Stadt herzlichste Glückwünsche überbrachte. „Frau Böckh kommt jedes Jahr zum Gratulieren zu mir. Die wird auch nicht älter – sie sieht immer gleich gut aus“, hält die Jubilarin zum Abschluss fest und strahlt dabei.