Hilfe: Damit das Schwimmbecken jedem zugänglich ist

In unserer Serie „Fit durch 2022“ erzählt die Ottobeurerin Eva Hofmann, wie die Badnutzung für Menschen mit körperlicher Behinderung funktioniert.

16.09.2022 | Stand: 15:42 Uhr

Sport kann viele Facetten haben. Einen Teil dieses großen Spektrums abzubilden – das ist das Prinzip der Serie „Fit durch 2022“. Im Fokus stehen neben Individualsport im Sommer und Winter auch Gesundheitsthemen, Fitness- und Trendsportarten, Tipps für Lauf- und Tourenski-Strecken sowie Ausrüstungs- und Ernährungstipps. Berücksichtigt werden dabei auch unterschiedlichste Lebenssituationen. In der Serie kommen Experten aus dem ganzen Allgäu zu Wort.

Das kühle Nass bei heißen Sommertagen im Freibad genießen? Die sportliche Fitness durch Schwimmen beibehalten, den Körper stärken und die Gesundheit fördern? Das soll auch mit einer körperlichen Behinderung möglich sein. Doch wie, wenn jede Stufe in das Wasserbecken den Zugang verwehrt und den Wunsch in weite Ferne rücken lässt? Wir haben nachgefragt. Im Memminger Hallenbad gibt es beispielsweise eine spezielle Vorrichtung. Eine ähnliche gab es bis vor Kurzem auch im nun geschlossenen Freibad.

So funktioniert "der Lift"

Das Prinzip ist einfach. Freibadleiter Daniel Andres sowie Hausmeister Andreas Klose zeigen, wie es funktioniert. Bei der Vorrichtung wird zunächst eine Halterung am Beckenrand angebracht. An dieser wird ein extra konzipierter Stuhl befestigt.

Die Person nimmt Platz, wird per Stuhl in das Wasser abgelassen und kann dann schwimmen – mithilfe des „Liftes“. Andres sagt: „In dieser Saison war das Konstrukt oft im Einsatz – bei heißen Tagen eigentlich sogar jeden Tag.“ Andres und Klose sind stets behilflich, bringen das Gerät in Stellung und unterstützen, wo es geht.

Eva Hofmann aus Ottobeuren.

Eine, die die Möglichkeit wöchentlich genutzt hat, ist Eva Hofmann aus Ottobeuren. Die 75-Jährige hat seit ihrem ersten Lebensjahr eine Kinderlähmung in den Beinen. Als Zwölfjährige erhielt sie links eine Ganzbeinorthese, kann sich somit fortbewegen und beispielsweise auch Auto fahren. „Mit einem Automatik-Auto“, sagt sie und ergänzt: „Ich bin immer schon gerne schwimmen gegangen, aber ins Freibad komme ich natürlich schlecht rein.“ Mit Orthese gehe es nicht, und nur diese sichert ihre Bewegung. Im Jahr 2007 ging die Fachlehrerin für Textilarbeit, Werken und Hauswirtschaft nach 39 Dienstjahren in Pension.

Regelmäßig zum Schwimmen in das Hallenbad

Fortan war sie jeden Mittwoch im Hallenbad in Memmingen zu Gast. „Es war ganz einfach. Ich bin mit dem Rollstuhl zur Umkleidekabine für Menschen mit Behinderung und von dort dann auch bis zum Becken. Der Bademeister beispielsweise hat mich per Stuhl ins Wasser gelassen.“

Und dann? „Nach einer Stunde habe ich sozusagen meinen Finger in die Höhe gestreckt und somit signalisiert, dass ich das Bad gerne wieder verlassen möchte“, erzählt die 75-Jährige weiter und muss bei dem Gedanken daran schmunzeln.

Corona-Pandemie und die Auswirkungen

Während der Corona-Pandemie habe sie allerdings Abstand vom Schwimmen genommen. Jeder habe sich eingeschränkt, Kontakte gemieden. Ihr sei es da natürlich nicht anders ergangen. „Ich habe aber auch gemerkt, dass ich durch das Wegfallen des Schwimmens sehr an Muskulatur abgebaut habe“, merkt sie an.

Jeder wisse: Muskulatur baue sich schnell ab. Das Schwimmen habe ihr immer gutgetan, den Körper gestärkt und eben auch Freude bereitet. Vielleicht, so sagt sie, werde sie nach dem Start in die Hallenbad-Saison wieder angreifen und zum Schwimmen nach Memmingen fahren. „Das Schwimmen war mir einfach sehr wichtig“, sagt sie.

Großes Lob möchte Eva Hofmann dem Personal der Memminger Bäder aussprechen. Ohne Hilfe sei es ihr schlichtweg nicht möglich gewesen. „Ich könnte ja sonst kein Schwimmbad nutzen“, verdeutlicht sie.

