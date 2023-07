So sollen Jungunternehmer im Memmingen auch zukünftig unterstützt werden

Betreibergesellschaften des Existenzgründungszentrums (EGZ) in Memmingen werden aufgelöst. Stadt und Landkreis wollen Neugründer aber weiterhin unterstützen.

09.07.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Zahlreiche Frauen und Männer haben in den vergangenen 25 Jahren das Existenzgründungszentrum (EGZ) in Memmingen als Sprungbrett in die Selbstständigkeit genutzt. Nun wird es eine Änderung beim Betrieb des Zentrums in der Neuen Welt 8 geben: Die beiden am EGZ beteiligten Gesellschaften sollen zum 31. Dezember dieses Jahres aufgelöst werden. Diesem Ansinnen der Gesellschafterversammlung stimmte der Finanz- und Hauptausschuss des Stadtrats jetzt geschlossen zu. Zuvor hatte bereits der Unterallgäuer Kreisausschuss dem Kreistag empfohlen, der Auflösung zuzustimmen.

Oberbürgermeister: "Müssen weiter ein Angebot für Startup-Unternehmen haben"

Wie der Leiter des OB-Büros, Michael Birk, den Stadträten bei der Ausschusssitzung berichtete, ändert sich durch die Auflösung der Gesellschaften nichts für die 18 Mieter, die derzeit ihre Büros in dem Gebäude der Stadt haben. Vielmehr soll das Zentrum in einer anderen Form weiterbetrieben werden. Über die Neuausrichtung beziehungsweise über einen modifizierten Betrieb des EGZ soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Auf Beschluss des Ausschusses wurde Oberbürgermeister Jan Rothenbacher beauftragt, zusammen mit dem Landkreis Unterallgäu ein neues Betreibermodell zu entwickeln und dem Ausschuss zur Entscheidung vorzulegen. „Es steht außer Frage“, sagte der OB, „dass wir weiterhin ein Angebot für Startup-Unternehmen haben müssen.“

Sparkasse und VR-Bank waren mit im Boot

Laut Birk handelt es sich bei den beiden aufzulösenden Gesellschaften um die „Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu Verwaltungsgesellschaft“ und die „Existenzgründungszentrum Memmingen und Unterallgäu GmbH & Co. KG“. Gesellschafter in beiden Unternehmen sind die Stadt Memmingen, der Landkreis Unterallgäu, die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die VR-Bank Memmingen.

Gründerzentrum machte stets Verluste

Nach Birks Worten arbeitet das EGZ seit seiner Gründung defizitär. Die Gesellschafter mussten jährlich bis zu 96.000 Euro Verlust ausgleichen. Der Löwenanteil an dieser Summe resultiert aus den Gehältern der beiden Geschäftsführer, die mit Auflösung der Gesellschaften wegfallen würden. Darüber hinaus sind laut Birk die Beratungsleistungen durch die EGZ-Gesellschaften heute nicht mehr so wichtig, wie noch Ende der 1990er Jahre. Denn mittlerweile gebe es eine Vielzahl von Beratungsmöglichkeiten – angefangen von den Kammern über Banken bis hin zu Angeboten im Internet. Somit seien eine Geschäftsführung und eine ständige „Betreuung“ im Gründungszentrum nicht mehr notwendig. Zudem hätten sich angesichts der niedrigen Arbeitslosenquote und einer immer geringeren Abhängigkeit vom räumlichen Umfeld die Rahmenbedingungen bei der Gründung eines Unternehmens stark verändert.

