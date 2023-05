Unterstützen Menschen mit Behinderung: Offene Hilfen in Memmingen feiern das 20-Jährige

Die Offenen Hilfen in Memmingen stehen für die Unterstützung von Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen. Im Laufe der Jahre hat sich einiges verändert.

05.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Bei ihnen steht der Mensch im Mittelpunkt – und das seit 20 Jahren. So lange gibt es jetzt die Offenen Hilfen in Memmingen, ein Angebot von Regens Wagner. Die Offenen Hilfen sind auf ambulante Möglichkeiten ausgelegt, um für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige da zu sein und eine Versorgung zuhause zu unterstützen. „Wir sind dafür da, dass Menschen in ihrem Lebensumfeld bleiben können“, sagt Gertrud Bliemert-Prestele, die Leiterin der Offenen Hilfen.

20 Jahre seien eine gute Zeit, um zurückzublicken, aber auch voraus. Das machen Gertrud Bliemert-Prestele und Regina Sproll, zuständig für die Offene Behindertenarbeit, im Gespräch mit unserer Redaktion. Gleiches tun sie gemeinsam mit ihrem Team auch an einem Tag der offenen Tür am Samstag, 6. Mai.

Rückblick: Alles begann im Jahr 2003 mit der Übernahme der Offenen Behindertenarbeit (OBA) durch Regens Wagner vom Caritasverband Memmingen-Unterallgäu. 2004 erfolgte der Umzug vom Maximilian-Kolbe-Haus an die Schlachthofstraße. 2009 übernahm Regina Sproll die Leitung der OBA.



Im Jahr 2010 wurde diese zu den Offenen Hilfen mit Beratung, ambulanter Pflege, Schulbegleitung, Freizeit- und Bildungsangeboten sowie ambulant begleitetem Wohnen. Cornelia Huber hatte die Leitung, wurde im Jahr 2014 von Birgit Steinle abgelöst – ein Jahr, bevor der Neubau an der Kempter Straße fertiggestellt wurde und dann der Umzug dorthin erfolgte. Mit diesem übernahm 2016 Gertrud Bliemert-Prestele die Leitung der Offenen Hilfen.

Zum Vergleich: Im Jahr 2009 nutzten 162 Menschen mit Behinderung und deren Angehörige das Angebot, 2022 waren es 553 Personen. 2003 wurde mit sechs Mitarbeitern gestartet, 2022 waren es 141. Die Offenen Hilfen entwickeln sich; die Nachfrage steigt stetig.

Die Entwicklung und Hintergründe für diese in Memmingen

Woran liegt das? Früher seien die Unterstützungsmöglichkeiten nicht so bekannt gewesen. „Menschen mit Behinderung waren früher am Rand der Gesellschaft. Heute sind sie mittendrin“, sagt Bliemert-Prestele. Das sei richtig und gut. Rückenwind gab es über rechtliche Veränderungen, beispielsweise durch die Einführung der Behindertenrechtskonvention.

Das ist das Team der Offenen Hilfen. Bild: Maike Scholz

Veränderung habe auch die Corona-Pandemie gebracht. Da zählten Menschen mit Behinderung zunächst zur vulnerablen Gruppe mit erhöhtem Risiko. „Da waren wir Ansprechpartner zur Außenwelt“, sagt Sproll, die im Lockdown von Zuhause aus arbeitete. Am Telefon habe sie eine Menge Hilfestellungen gegeben. Die Videoberatung wurde erweitert. Jetzt seien in allen Bereichen die Anfragequoten wieder hoch. „Aber uns fehlt es an Personal, um allen zu helfen“, so Bliemert-Prestele.