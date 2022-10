Historische Klostermühle in Buxheim wird umgebaut

Erste Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude in Buxheim haben begonnen. Der Investor plant auf dem Gelände in der Ortsmitte auch zwei Zweifamilienhäuser.

10.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In vielen Städten und Gemeinden ist neuer Wohnraum ein knappes Gut. Oft fehlen geeignete Flächen, um Neubaugebiete ausweisen zu können. Viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stehen zudem vor dem Dilemma, dass zwar einzelne Grundstücke oder leer stehende Gebäude im Ort vorhanden wären, die jeweiligen Besitzer jedoch nicht verkaufen wollen. Doch manchmal tut sich dann doch eine Lösung auf, wie es etwa in der Gemeinde Buxheim der Fall ist. Seit 1999 steht dort die denkmalgeschützte Klostermühle aus dem Jahr 1776 leer. Nun soll sie zu einem Mehrfamilienhaus mit 22 Wohneinheiten umgebaut werden. Hinzu kommen sollen auf dem Gelände auch zwei Zweifamilienhäuser, wie der zuständige Architekt und Bauleiter Leopold Mohr aus Kempten erklärt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.