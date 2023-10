Historischer Verein Memmingen startet neue Gesprächsreihe zu den Bauernartikeln

Die 500-Jahr-Feier der Zwölf Artikel von 1525 wirft ihre Schatten voraus: Erster Gast beim neuen Format war Franz Liesch vom Verein „Baltringer Haufen“.

16.10.2023 | Stand: 13:11 Uhr

Die 2025 stattfindende 500-Jahr-Feier der Zwölf Memminger Bauernartikel von 1525 wirft ihre Schatten voraus. Dort, wo sich einst 50 Bauern des Bodensee-, des Baltringer und des Allgäuer Haufens versammelten, um die Artikel niederzuschreiben – nämlich im historischen Raum des Hauses der Kramerzunft am Weinmarkt – fanden sich 35 Interessierte ein, um dem Dialog „Im Geist der Freiheit“ zu lauschen.

Zur ersten Veranstaltung dieses neuen Gesprächsformats begrüßte Christoph Engelhard, Vorsitzender des Historischen Vereins, den Vorsitzenden des Vereins „Baltringer Haufen“, Franz Liesch. Seit knapp 40 Jahren führt der aus dem Oberbayerischen stammende einstige Lehrer im oberschwäbischen Baltringen ein Museum. Es widmet sich dem dortigen Aufstand der Bauern gegen die Obrigkeit zur Zeit der Bauernkriege in den Jahren nach Luthers Reformation.

Museum mit Bauernkriegsstube eröffnete im Jahr 1984

Das Thema Bauernkrieg sei einmal positiver besetzt gewesen als heute, sagte Liesch: Es werde „ambivalent“, wenn nicht sogar als „peinlich“ empfunden. Die Bezeichnung „Haufen“ suggeriere eben, dass es sich um ungehobelte, raubeinige Gesellen gehandelt hätte. Sein mit einfachen Mitteln errichtetes, 1984 eröffnetes Museum mit Bauernkriegsstube gilt als erstes Museum seiner Art in Deutschland. Engelhards Frage, ob dies ein Anliegen der Gemeinde war, bejahte Liesch. Demnach gab es regelmäßige Veröffentlichungen und das Weitere habe sich dann nach dem Motto „Wenn wir schon einen Lehrer haben ... “ ergeben. Weil laut Lehrplan das Thema in Baden-Württemberg zu unterrichten war, führte Liesch Lehrerfortbildungen durch. Auch lieferte er didaktisches Unterrichtsmaterial an einen Schulbuchverlag.

Blick auf das Grundgesetz: Welche Bedeutung die Zwölf Artikel von 1525 haben

Als einmal die Streichung des Themas im Raum stand, stemmten sich Bauernkriegsmuseen dagegen, die sich im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen hatten. In heutiger Zeit seien die im Grundgesetz verankerten Rechte für die Schülerinnen und Schüler selbstverständlich. Dass sich ihre Geschichte bis 1525 zurückverfolgen lässt, ist laut Franz Liesch meist aber kaum bekannt. Ebenso wenig sei vielen bewusst, dass heute Selbstverständliches über lange Zeiträume erkämpft werden musste.

Von seinem Gesprächspartner wollte Engelhard wissen, warum sich der oberschwäbische Haufen einst gerade in Baltringen versammelte. Dazu führte Liesch aus, dass das dortige Wirtshaus großer Anziehungspunkt war. Demnach fanden dort an Heiligabend 1525 erstmals Bauern zusammen, um freimütig zu sagen, „wo sie am meisten der Schuh drückte“. Als ein Vertreter der Obrigkeit fragte, was eine solche Versammlung bezwecken solle, soll die Antwort eines Bauern gewesen sein: „Weil es nicht mehr möglich ist, solche Belastung noch länger zu ertragen.“ Das sei die eigentliche Motivation der Bauern zu den Aufständen gewesen, die für Liesch eine Zeitenwende darstellen.

Der Dialog zwischen Christoph Engelhard und Franz Liesch beleuchtete auch, wie Memmingen zur „Hauptstadt der Bewegung“ wurde – habe sich die damals freie Reichsstadt doch offen für Gespräche mit dem „gemeinen Mann“ gezeigt.