Das Hochregallager von Dachser in Memmingen ist höher als im Antrag vorgesehen. Doch nicht nur das erzürnt die Memminger Stadträte und den Bürgermeister.

22.09.2022 | Stand: 08:25 Uhr

Eines der höchsten Firmengebäude in der Stadt Memmingen hat in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses für ordentlich Zündstoff gesorgt. Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger (SPD) sprach beispielsweise von einem „starken Stück“, Rat Jürgen Kolb (Freie Wähler) von „abenteuerlichen Argumenten“ und Oberbürgermeister Manfred Schilder von einer Angelegenheit, die „sehr bedauerlich“ sei. Was war passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.