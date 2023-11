Bayerischer Kulturpreis: Niclas Schwärzler aus Ottobeuren überzeugt mit seiner Masterarbeit

Auf der Preisverleihung durfte Niclas Schwärzler die Bronzestatue für seine Masterarbeit entgegennehmen. Wo seine Arbeit wichtige Erkenntnisse liefert.

26.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

"Das ist alles noch sehr überwältigend", sagt Niclas Schwärzler. Als er seine Masterarbeit schrieb, hat er nicht damit gerechnet, dass er dafür mit dem Bayerischen Kulturpreis ausgezeichnet werden würde. Doch am 16. November durfte er in München auf der Bühne die Bronzestatue abholen. "Ich habe sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt und es fühlt sich gut an, dass das anerkannt wird", sagt der 24-Jährige.

