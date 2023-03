Systems Engineering: Hochschulstandort Memmingen will wachsen

Seit dem Start im Jahr 2016 sind die Studierendenzahlen im Studiengang Systems Engineering in Memmingen stetig gestiegen. Was zum Erfolg beigetragen hat.

Der Studiengang Systems Engineering am Hochschulzentrum Memmingen wächst. Waren es beim Start im Jahr 2016 gerade einmal 27 Studienanfänger, wurden im Wintersemester 2022 bereits 122 Erstsemester gezählt. Ziel ist, die Zahlen noch weiter nach oben zu schrauben. Ein paar Weichen wurden bereits dafür gestellt, doch nun sei auch die Politik gefragt, die Weiterentwicklung des Hochschulstandorts zu unterstützen, wurde bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Manfred Schilder gefordert, an dem die Hochschulpräsidenten Professor Dr. Gordon Thomas Rohrmair (Augsburg) und Professor Dr. Wolfgang Hauke (Kempten), die Professoren Dr. Thomas Kirchmeier (Studiengangsleiter Systems Engineering) und Dr. Jürgen Grinninger (Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm) sowie Studiengangskoordinatorin Rebecca Koch teilnahmen.

Betreuung durch Hochschule Augsburg und Hochschule Kempten

Dass gleich zwei Hochschulpräsidenten für den Standort Memmingen zuständig sind, liegt daran, dass alle Studierenden an der Hochschule Augsburg immatrikuliert sind und eine Zweit-Immatrikulation in Kempten bekommen; Memmingen wird von der Hochschule Kempten betreut. Studienorte sind Memmingen und Nördlingen (ab Herbst kommt Leipheim dazu). Die Zahlen, die jetzt vorgestellt wurden, beziehen sich deshalb immer auf beide Standorte. Im Durchschnitt studiert etwa eine Hälfte in Nördlingen und die andere in Memmingen, teilweise gibt es aber auch Wechsel, etwa in Projektgruppen am jeweils anderen Standort.

Aktuell streben 225 Studierende in verschiedenen Jahrgängen den Bachelor of Engineering in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und angewandter Informatik an (in Memmingen 107). Dabei gibt es eine enge Kooperation mit über 100 Unternehmen vor Ort: Bereits neben dem Studium (zwei Tage) arbeiten die Studierenden in den Firmen (drei Tage). Neun bis elf Semester sind für so ein Teilzeitstudium angesetzt. Darunter seien auch viele Leute aus Kleinstunternehmen, betonte Professor Rohrmair, die den Betrieb einmal übernehmen wollten. „Gerade für sie ist unser Konzept wichtig, damit sie nebenher weiterarbeiten können.“

Zum Teilzeitstudium gibt es jetzt auch ein Vollzeitstudium in Memmingen

Neu ist nun, dass das Studium auch in Vollzeit in sieben Semestern absolviert werden kann, elf junge Männer haben sich bereits dafür entschieden. „Zuvor hat die Länge manche abgeschreckt“, begründete Professor Kirchmeier das Angebot. Man könne aber noch während des Studiums von Vollzeit auf Teilzeit wechseln, wenn man zum Beispiel eine Anstellung bekommen habe, ergänzte er.

Überhaupt werde großer Wert auf Flexibilität gelegt, noch beschleunigt durch Corona, erläuterte Professor Grinninger. Alle Vorlesungen finden hybrid in Präsenz und online statt. „Diese Flexibilisierung von Zeit und Ort ist heutzutage sowohl für Unternehmen, als auch für Studierende wichtig“, sagte er. Die Generation Z habe oft kein Auto mehr und viele wollten von jedem Ort der Welt studieren.

Mit dem Vollzeitstudium erhoffen sich die Verantwortlichen künftig mehr Zulauf von den Memminger, Buxheimer und Ottobeurer Abiturientinnen und Abiturienten. Doch allein das genüge nicht, um sie zu gewinnen. „Viele Schüler hier wissen gar nicht, dass man in Memmingen studieren kann“, berichtete Studiengangskoordinatorin Koch von Besuchen in den Gymnasien. Deshalb brauche es die Unterstützung der Politik, um den Hochschulstandort bekannter zu machen.

Neue Schwerpunlte KI , Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit, agiles Projektmanagement in Memmingen

In diese Kerbe schlug auch Grinninger. Er stellte neue Studienschwerpunkte in Aussicht, etwa in den Bereichen KI, Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit oder agiles Projektmanagement. „Außerdem wollen wir einen Masterstudiengang draufsetzen, nach dem Bachelor hört der Weg nicht auf“, sagte er. „Damit wir das 2024 umsetzen können, brauchen wir Ihre Unterstützung“, wandte er sich an den Oberbürgermeister. Konkret nannte er dabei die Unterstützung bei Anträgen ans Ministerium, mehr Werbung seitens der Stadt für den Studienort Memmingen – etwa mit gemeinsamen Veranstaltungen – und einen festen Ansprechpartner bei der Stadt.

Hohe Erfolgsquote am Hochschulstandort Memmingen

Ziel seien 50 bis 60 Studierende pro Jahrgang und etwa 350 insgesamt, sagte Rohrmair. Das sei auch mit den vorhandenen Räumen machbar, weil die Hälfte von daheim oder dem Unternehmen aus an den Vorlesungen teilnehme. Es unterrichtet ein Pool von etwa 20 Dozenten. „Bei uns kommt auf etwa 35 Studierende ein Professor, weil das Studium technisch sehr anspruchsvoll ist“, sagte der Augsburger Hochschulpräsident. Und er wies auf eine Besonderheit hin, die den Studiengang auszeichne: Normalerweise haben technische Studiengänge eine Abbrecherquote von 30 bis 35 Prozent, in Memmingen sind es im Schnitt nur zehn Prozent. Zugeschrieben wird das der intensiven Betreuung.