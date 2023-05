Dieser Damm im Unterallgäu soll auch ein 10.000-jährliches Hochwasser überstehen

13 Millionen Euro kostet das dritte von insgesamt fünf Rückhaltebecken im Günztal. Wie die Planungen aktuell ablaufen und es mit anderen Becken weitergeht.

08.05.2023 | Stand: 16:27 Uhr

Rund 13 Millionen Euro kostet das dritte von insgesamt fünf Hochwasserrückhaltebecken – gut zwei Kilometer südlich von Frechenrieden –, das aber hauptsächlich die Unterlieger an der Günz vor einem 100-jährlichen Hochwasser schützen soll. Mit dem sieben Meter hohen und fast einen Kilometer langen Bauwerk ist dies das längste Projekt im gesamten Günz-Einzugsgebiet, das in dem Waldgebiet sogar das „fünfjährliche Hochwasser“ der Schwelk zurückhält. Wie der Abteilungsleiter Neubau vom Wasserwirtschaftsamt Kempten, David Kempter, und Amtsleiter Karl Schindele bei einem Vor-Ort-Termin informierten, werden für den Damm – per Lastwagen über eine eigens dafür gebaute (und sogar asphaltierte) Baustraße aus bis zu 50 Kilometern Entfernung mit rund 50.000 Lkw-Ladungen 140.000 Kubikmeter lehmiger Erdaushub angefahren. Um die Bürger nicht über Gebühr zu belasten, wird das gesamte Material über die Staatsstraße 2013 transportiert, mit einem Kalk-Zement-Gemisch angereichert sowie eingebaut und festgestampft.

Grunderwerb bei Frechenrieden hat eine Million Euro gekostet

Etwa eine Million Euro wurde für den Grunderwerb/-tausch (hauptsächlich für Damm und den öfter benötigten Einstaubereich südlich davon) investiert. Auch wenn diese Flächen hin und wieder mal unter Wasser stehen werden, sollen sie an örtliche Landwirte verpachtet werden. Der dort befindliche Fichtenwald soll mit einstauverträglichen, auentypischen Laubbäumen als naturnaher Mischwald umgebaut werden. Mit dem Drosselbauwerk wird das mögliche „ein- bis zweijährliche Hochwasser“ (bis zu 19 Kubikmeter pro Sekunde) auf zwei Kubikmeter reduziert. Davon profitiert in erster Linie hauptsächlich nicht Frechenrieden selbst, sondern insbesondere sämtliche Unterlieger an der Günz. Insgesamt umfasst die Einstaufläche 45 Hektar. Damit können bis zu 1,1 Millionen Kubikmeter Wasser zurückgehalten werden, welches die unten liegenden Orte an der Günz sichtlich entlasten. In der Nähe des Staatswaldes (im Westen des Dammes) ist der Gelbringfalter beheimatet: Um dem Schmetterling eine neue Heimat zu bieten, wurden Waldflächen angekauft, die – etwas vom Bewuchs ausgedünnt – dem Edelfalter als neuer Lebensraum dienen sollen.

Automatische Steuerung für absoluten Extremfall

Das Durchlassbauwerk soll ähnlich wie in Eldern mit zwei herausnehmbaren Palisaden als Schwemmholzrechen errichtet werden, nur etwas kleiner, schmaler und mit einer seitlichen Erhöhung am Durchlass: Damit soll es Amphibien, Mäusen und anderen Tieren ermöglicht werden, trockenen Fußes neben der Schwelk auch auf die andere Seite des Dammes zu gelangen. Am Durchlass sitzen zudem zwei sogenannte Schütze, mit denen der Abfluss gesteuert wird. Für den absoluten Extremfall wird ein automatisiert gesteuertes Klappenwehr installiert, welches das Überlaufen des Dammes verhindert. Die Anlage wird zwar mit strombetriebenen Klappen gesteuert, kann aber auch notfalls von Hand bedient werden. Der obere Notablass ist so konzipiert, dass der Damm auch bei einem 10.000-jährlichen Hochwasser stehen bleibt.

Für das Becken bei Westerheim beginnt nun die Planung und bei Sontheim gehts bereits in die Planfeststellung. Als Baubeginn ist dort 2025 geplant. 2029 sollen dann alle fünf Becken fertiggestellt sein. Von den derzeit geschätzten Gesamtkosten in Höhe von rund 75 Millionen Euro tragen die „vorteilsnehmenden Gemeinden“ rund 15 Prozent, wobei diese über den Zweckverband entsprechend ihrem jeweiligen Nutzen aufgeteilt werden. Zusätzlich müssen die Kommunen für die nächsten 100 Jahre die Kosten für Unterhalt und Betrieb übernehmen.