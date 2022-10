Hohe Auszeichnung für Ehrenamtliche aus dem Unterallgäu

Der Bezirk ehrt Frauen und Männer, die sich im Ehrenamt Verdienste erworben haben. Warum sie im Sport so wichtig sind.

14.10.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Seit 1994 ehrt der Bezirk Schwaben langjährig ehrenamtlich tätige Frauen und Männer, ohne die es keinen Vereinssport gäbe. Der Ehrenamtstag gilt als Höhepunkt im Veranstaltungskalender Schwabens. Geht es doch darum, die Ehrenamtlichen aus den Vereinen und Verbänden an diesem Tag besonders in den Mittelpunkt zu stellen.

Die Frauen und Männer seien tätig als Vorsitzende, Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter, Betreuer, Helfer – und das meist mehrere Jahrzehnte. „Sie setzen dabei ein sichtbares Zeichen, wenn es um die Gemeinschaft geht, um das Gemeinwohl der Bevölkerung – und das selbstlos, uneigennützig und auf hohem Niveau.“ Das betonte nun Uli Theophiel aus Niederrieden, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV).

BLSV-Vizepräsident Bernd Kränzle würdigt die Ehrenamtlichen

Nach zweijähriger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie hätten sich alle Beteiligten wieder auf diesen Tag gefreut, der heuer auf drei Veranstaltungsorte in Schwaben verteilt worden sei. Für die Sportkreise Unterallgäu, Oberallgäu und Lindau wurde der Museumsgasthaus Gromerhof im Bauernhofmuseum in Illerbeuren als Veranstaltungsort gewählt.

BLSV-Vizepräsident und Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle ging auf die Leistungen ein, die der Bezirk Schwaben dem Sport zur Verfügung stelle. So fördere der Bezirk nicht nur in einem hohen Maße das Ehrenamt und zeichne langjährige Vereinsmitarbeiter mit einem Ehrenamtspreis aus, sondern fördere auch die Sportfachverbände und die BSJ (Bayerische Sportjugend) in allen Kreisen.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer spricht über die Bedeutung des Ehrenamtes

Darüber hinaus gebe es in Schwaben zahlreiche Einrichtungen im sozialen Bereich, die der Bezirk unterhalte oder finanziell großzügig unterstütze. Kränzles Dank galt daher insbesondere Bezirkstagspräsident Martin Sailer und dem Bezirkstag.

In seiner Festrede, die mit viel Beifall bedacht wurde, brachte Martin Sailer zum Ausdruck: „Ich freue mich, nach der Zwangspause diese Veranstaltung für die Ehrenamtlichen wieder durchführen zu können.“ Sailer unterstrich die Notwendigkeit, sich im Ehrenamt zu engagieren, und machte deutlich, dass die Ehrenamtlichen Teile eines großen Teams seien. „Diese verdienten Persönlichkeiten, die wir heute ehren, leisten unverzichtbare wertvolle Arbeit für das gemeinschaftliche Miteinander in einem Verein“, unterstrich Sailer. Die Ehrenamtlichen seien die Seele des Sports sowie Garanten für die Beständigkeit; sie dienten dem Gemeinwohl und bereiteten anderen Menschen freiwillig Freude.

BLSV-Kreisvorsitzender Uli Theophiel freut sich über neue Form der Ehrung

Stellvertretender Bezirksvorsitzender Theophiel, der auch Kreisvorsitzender ist, dankte Sailer dafür, dass nun eine neue Form der Ehrung stattfinde. Erstmals wurde den geehrten Persönlichkeiten die Bezirksmedaille mit dem Wappen des Bezirks und einer Widmung des Bezirkstagspräsidenten – verbunden mit der Urkunde – überreicht.

Geehrt wurden: Gerlinde Neußendorfer (DJK Memmingen), Peter Aurbacher (FC Westerheim), Ulrike Hofmann (TSV Mindelheim), Katrin Wiegner (TSV Lautrach-Illerbeuren) und Roland Frehner (TV Erkheim).