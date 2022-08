Hohe Auszeichnung für Judo-Sportlerin aus Memmingen

Elisabeth Schlichting aus Memmingen erhält für ihre Verdienste um den Judosport von Staatsminister Joachim Herrmann die Ehrenmedaille.

Elisabeth Schlichting vom TV Memmingen ist von Staatsminister Joachim Herrmann mit der Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern ausgezeichnet worden. Schlichting habe sich bereits als 16-Jährige für den Judo-Sport begeistert und sei ihren Weg gegangen, heißt es in der Laudatio. Trotz familiärer Widerstände flog sie drei Jahre später mit dem Bayernkader zu Wettkämpfen nach London. Nur eine Woche nach ihrer Hochzeit trainierte sie im Bundeskader in Köln.

Nach mehr als 30 Jahren im Ehrenamt in der Abteilungsleitung ist sie immer noch von diesem Sport fasziniert. Schlichting war auch im Leistungssportbereich aktiv: als Mitglied im Bayern- und Bundeskader. Zudem war sie 25 Jahre lang als Kampfrichterin bei Wettkämpfen im Einsatz. Als Übungs- und Jugendleiterin im Verein habe sie zum Aufbau der Judo-Abteilung einen wertvollen Beitrag geleistet, heißt es in der Laudatio weiter.

Elisabeth Schlichting war auch Judo-Bezirksvorsitzende

Nebenbei war Schlichting lange Jahre als Bezirksvorsitzende in Schwaben und Prüferin für Gürtelprüfungen ehrenamtlich tätig. Ihre Liebe zum Judosport habe sie weitergegeben, indem sie mit unermüdlichem Einsatz Turniere, Judo-Safaris sowie Sport- und Freizeitaktivitäten organisierte. Elisabeth Schlichting habe ihr „Judoblut“ an ihre Töchter weitervererbt. Diese unterstützen sie nun bei ihrem „außerordentlichen ehrenamtlichen Engagement für den Sport“.

Die Ehrenmedaille ist ein Dank für Ehrenamtliche

Insgesamt erhielten 58 verdiente Persönlichkeiten aus ganz Bayern diese hohe Auszeichnung. Die Ehrenmedaille ist ein Zeichen der Anerkennung und des Danks für die Ehrenamtlichen in den rund 17.000 bayerischen Turn-, Sport- und Schützenvereinen. „Der Sport braucht auch weiterhin begeisterungsfähige Menschen jeden Alters, die das Ehrenamt als Wert für sich erkennen und erkannt haben, es an andere weitergeben und an die nächsten Generationen vererben. Nur durch das unermüdliche Engagement, sich für den Verein einzusetzen, ist und bleibt das Ehrenamt auch weiterhin ein Erfolgsmodell für die Zukunft“, heißt es in der Laudatio von Herrmann.