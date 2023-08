Hotel-Pläne für Hohes Schloss in Bad Grönenbach werden konkret

Aus Schloss mach' Hotel: Das denkmalgeschützte Hohe Schloss in Bad Grönenbach wird zu einem Hotel umgebaut. Die Gemeinde präsentiert konkrete Pläne.

31.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Planungen für die Gesamtrestaurierung des Hohen Schlosses in Bad Grönenbach sind sehr konkret: Im Frühjahr 2024 könnte die Restaurierung des Schlosses samt Ringeisenhaus starten. Die Erstellung des Bauantrags ist soweit abgeschlossen. In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung ging es vor allem um die Umnutzung des Hohen Schlosses und des Ringeisenhauses zu einem Hotel mit 77 Doppelzimmern und die Erstellung eines Fluchttreppenhauses an der Westfassade des Schlosses.

