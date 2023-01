Was geschah mit Juden aus Memmingen? Die Schicksale einzelner Familien

Drangsaliert, misshandelt, deportiert, getötet. Was Juden aus Memmingen erleiden mussten, davon wurde in der Ehemaligen Synagoge Fellheim erzählt.

29.01.2023 | Stand: 14:02 Uhr

Die tragischen und ergreifenden Schicksale von geflohenen und deportierten Memminger Juden standen am Freitag im Mittelpunkt einer Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag in der Ehemaligen Synagoge in Fellheim, die von Schülern des Vöhlin-Gymnasiums Memmingen mitgestaltet wurde.

Amira und Yechel Korin aus Israel nahmen daran teil: Amira Korin ist die Enkeltochter von Jakob Feibelmann, einem Memminger Juden, der nach der NS-Machtübernahme Drangsalierungen und Gewalt ausgesetzt war. Amira Korin dankte der Stadt Memmingen und dem Landkreis, Vöhlin-Gymnasium, Stadtmuseum, dem Förderkreis Synagoge, der Deutsch Israelischen Gesellschaft Memmingen-Kempten und allen Mitwirkenden für eine berührende Gedenkfeier. „Möge die Zukunft besser werden“, sagte Amira Korin.

Stolpersteine vor zwei weiteren Häusern in Memmingen

Im Zuge des Besuchs wurden Stolpersteine vor der Herrenstraße 14 verlegt, die nun an die Familie Feibelmann erinnern. Dieser Familie war auch eine Ausstellung im Memminger Stadtmuseum gewidmet. Weitere Stolpersteine erinnern nun an die Familie Rosenbaum. Die Schülerinnen und Schüler Carlotta Scherrer, Enid Szilagyi, Lisa Haggenmüller, Gianluca Sanna und Paulina Kobr schilderten berührende Lebensszenen der Familie Rosenbaum, von Bertha Weill und Hedwig Bähr, von Issac und Bertha Einstein und Annemarie und Ursula Guggenheimer – Memminger Juden, die während der NS-Zeit unter Einschüchterung, Drangsalierung, Gewalt, Folter und teilweise unter der Deportation in ein Konzentrationslager gelitten haben. Viele von ihnen überlebten den Holocaust nicht.

Wilhelm Rosenbaum nach Dachau verschleppt und schwer misshandelt

Auf dem jetzigen Standort des Vöhlin-Gymnasiums war 1902 die Villa Rosenbaum erbaut worden. Die jüdische Handelsfamilie nutzte das Gebäude als Wohnraum und für Bürotätigkeiten der eigenen Käsefabrik. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde Wilhelm Rosenbaum in „Schutzhaft“ genommen, als „Repräsentationsjude“ ins Konzentrationslager Dachau verschleppt und schwer misshandelt. Nach einer fiktiven Hinrichtung wurde er freigelassen und konnte dem Schicksal, welches Millionen Juden erleiden mussten, entgehen. Die Villa gelangte in den Besitz der Stadt Memmingen. Die Familie Rosenbaum verließ das Land. 1936 kam Wilhelm Rosenbaum nach Israel, wo er als Wohnungsvermittler nur wenig Geld verdiente und 1953 im Alter von 78 Jahren starb. Lesen Sie auch: Wie steht es 84 Jahre nach der Reichspogromnacht um den Antisemitismus im Allgäu?

Eine Scheidung halft nicht, Frau und Kind zu schützen

Paulina Kobr schilderte das bewegende Schicksal der katholischen Annamarie Meitinger, die 1922 den jüdischen Pferdehändler Alfred Guggenheimer heiratete und fortan in der Herrenstraße 7 in Memmingen lebte. Die Ehe galt als „Rassenschande“, wie es die Nazis bezeichneten. Darunter hatte auch Tochter Ursula durch vielerlei Diskriminierung zu leiden. Der Pferdehandel musste 1937 eingestellt werden. Das Vermögen der Guggenheimers wurde geraubt oder enteignet. 1942 wurde Alfred Guggenheimer gezwungen, ins Memminger Judenhaus in der Zangmeisterstraße 24 umzuziehen, wo er mit vielen anderen auf engem Raum lebte. Eine Scheidung zum Schutz von Frau und Kind half nicht mehr. Das restliche Hab und Gut wurde enteignet.

Alfred Guggenheimer wurde ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er ums Leben kam. Nach dem Krieg kehrten Mutter und Tochter nach Memmingen zurück und erstritten sich das Aufenthaltsrecht in zwei Zimmern ihres ehemaligen Wohnhauses in der Herrenstraße. Allerdings mussten sie Miete zahlen. Beide Frauen, die jahrzehntelang eine Schicksalsgemeinschaft bildeten, lebten in ständiger Armut. Die Mutter starb 1975. Tochter Ursula starb sechs Jahre später im Alter von nur 58 Jahren.

Memmingens Dritter Bürgermeister Hans-Martin Steiger sagte, dass „Gegen das Vergessen“ Botschaft und Mahnung sei. Aus Nationalität sei während der NS-Zeit brutale Bestialität geworden. Das sei in keinem fernen Universum passiert, sondern durch „Menschen unserer Stadt – in der Stadt, in der einst Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten entstanden sind“. 1942 hätten sich die letzten in Memmingen verbliebenen Juden vor den Augen der Obrigkeit vor dem Rathaus versammeln müssen, sie wurden unter dem Beifall der Schaulustigen zum Bahnhof getrieben. Fassungslos blickt Hans-Martin Steiger auch in die heutige Welt, in der Demokratien zerbrechen, Antisemitismus wieder auflebt und Rechtsextremismus wieder offen auftritt.

Fellheims Bürgermeister Reinhard Schaupp sagte, dass es 78 Jahre nach der Befreiung des KZ Ausschwitz kein heilsames Schweigen gebe. Die Erinnerung an die schrecklichen Gewalttaten seien schmerzhaft, daran ändere auch der zeitliche Abstand nichts.