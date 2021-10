Holzofen verursacht starke Rauchentwicklung

In Memmingen hat ein Holzofen eine starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus verursacht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

19.10.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Am Dienstagmorgen gegen 08.15 Uhr wurde der integrierten Leitstelle Donau-Iller eine starke Rauchentwicklung im Erlenweg in Memmingen mitgeteilt. Wie die Polizei berichtet, wurde am Einsatzort festgestellt, dass eine Bewohnerin ihren neuen Holzofen in ihrem Schlafzimmer angeheizt hatte. Die dadurch verursachte Rauchentwicklung zog durch die gesamten Wohnräumlichkeiten.

Die Freiwillige Feuerwehr betrat die stark verrauchte Wohnung mit Atemschutz und durchlüftete sie im Anschluss. Es entstand glücklicherweise kein Personen- und Sachschaden. Die Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.

