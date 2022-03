Hommage an die Memminger Theaterlegende Walter Stetter

Die Faschingsspiele der Evangelischen Gemeindejugend fielen auch heuer aus. Doch im Mai wird zum 75. Jubiläum Bühnenmaler und „Valentin“ Walter Stetter geehrt.

09.03.2022 | Stand: 15:17 Uhr

Schon zum zweiten Mal mussten wegen der Corona-Pandemie die traditionsreichen Faschingsspiele der Evangelischen Gemeindejugend ausfallen. Dabei wollten die Spieler im vergangenen Jahr sogar ein Jubiläum feiern, nahm doch die lange Reihe der Aufführungen 1946 im Alten Gemeindehaus von Sankt Martin mit einem Krippenspiel ihren Anfang – also 2021 genau vor 75 Jahren.

Nun wird einfach das nächste 75-Jährige zum Anlass für ein besonderes Programm in diesem Jahr genommen. 1947 kam nämlich zum ersten Mal ein Theaterstück im Alten Gemeindehaus auf die Bühne. Gegeben wurde „Der Rattenfänger von Hameln“ – wie heute noch zur Faschingszeit als Unterhaltung für die ansonsten nicht ganz so faschingsversessenen Memminger. Diesmal wurde das Jubiläum von vorne herein coronakonform geplant. Es soll im Mai gefeiert werden und ist gleichzeitig eine Hommage an Walter Stetter, der in zweierlei Hinsicht in die Geschichte der Faschingsspiele eingegangen ist.

Die phantastischen Bühnenprospekte, die Walter Stetter im Lauf der Jahre gemalt hat, kommen bis heute zum Einsatz. Im Bild in einer Szene im „Raubritter vor München“ mit Christof Heuß (links) als „Valentin-Stetter-Nachfolger“ und Isabell Haslach. Bild: Evangelische Gemeindejugend Memmingen

Walter Stetter (1931 – 2007) war schon dabei, als vor 75 Jahren mit dem „Rattenfänger“ der Grundstein für die Faschingsspiele gelegt wurde. Damals wurden sie vom evangelischen Jungmännerwerk veranstaltet und waren dementsprechend eine reine Männerdomäne. Stetter spielte eines der beiden „Ratschweiber“, die Otto Steiger in seiner schwäbischen Bearbeitung ins Stück hineingeschrieben hatte. Der junge Mime gab also sein Debüt als Frau – und das sollte der erste Auftritt von einer langen Karriere als Theaterspieler sein.

„Er hat sofort daran Gefallen gefunden und danach hat ihn das Theaterspielen nie mehr losgelassen“, sagt der heutige Spielleiter Gottfried Voigt über die Theaterlegende der Faschingsspiele, deren Name heute noch mit Ehrfurcht ausgesprochen wird. Unvergessen sind vor allem Stetters Auftritte als Karl Valentin. 1950 schlüpfte er erstmals in die Rolle des großen Komikers, damals im Sketch „Der Theaterbesuch“. Mit so großem Erfolg, dass er über 200 Mal den bayerischen Querdenker gab – und das Thema Valentin seitdem nie mehr verschwunden ist vom Spielplan der Truppe. Bis heute wird jedes Jahr neben einem Stück, in dem die kleinsten Spieler ihre ersten Bühnenschritte wagen, normalerweise eine Komödie von den älteren Darstellern gegeben – und eben eine Valentinade. Doch nicht nur in dieser Paraderolle glänzte Stetter, gleichzeitig begann der Malermeister, Bühnenbilder zu entwerfen und zu gestalten.

"Valentin" Walter Stetter (rechts) in "Der Firmling" mit Reiner Nürnberger. Bild: Evangelische Gemeindejugend Memmingen

„Seine wunderbaren und künstlerisch wertvollen Prospekte sind ein wahrer Schatz“, schwärmt Voigt. „Sein Talent war einmalig.“ Dieser Schatz, der bis heute immer wieder zum Einsatz kommt, schlummert zusammen mit einem riesigen Fundus an Kostümen und Bühnenutensilien im Keller des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, der Spielstätte der Gemeindejugend seit 1966.

Geplant ist zu Ehren von Walter Stetter eine Erinnerungsrevue. Sie soll am 6., 7. und 8. Mai über die Bühne gehen mit den lustigsten Szenen aus 75 Jahren. In Corona-Zeiten werden nur kleine Szenen mit wenigen Personen und minimalistischem Bühnenbild gespielt, an verschiedenen Stellen im Saal. „Was wir sonst noch zeigen wollen, haben wir digitalisiert“, berichtet Voigt. Aus Archivbildern von früheren Aufführungen, originalen Programmheften und Aufnahmen von Stetters Kulissen wurde ein 90-minütiger Film zusammengeschnitten, der zu den Live-Auftritten laufen soll – launig moderiert von Gottfried Voigt und einem Kind.

Auf diese Weise wird dann manche Familie über Generationen hinweg zu sehen sein. Die von Spielleiter Voigt zum Beispiel, der seit 1973 mitspielt. Seine erste kleine Rolle war ein Kind im Kirchenchor im Stück „Sing nicht, Vogel“ über den Pfarrer von Kirchdorf, erinnert sich der 58-Jährige noch genau. Und er durfte sogar einen Satz sprechen: Auf die Frage, was man dem angekündigten Domkapitular vorsingt, antwortete er klar und deutlich „das Lied von der alten Jungfer“. Den Domkapitular spielte damals übrigens Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger – und den Pfarrer von Kirchdorf gab Landtagsabgeordneter a. D. Herbert Müller.

Was ist aber das Erfolgsrezept dieser Faschingsspiele? „Theater spielen ist ein unglaublich tolles Mittel in der Jugendarbeit“, sagt Voigt. Die drei, vier Monate, in denen vorher geprobt wird, seien eine prima Beschäftigungstherapie und ein gutes Medium, um junge Leute in die Jugendarbeit einzubinden. „Daraus ist ganz viel entstanden“, weiß er. Anteil am Erfolg hätten aber auch die über die Jahrzehnte zusammengetragenen Kostüme und Requisiten – und natürlich die Kulissen von Walter Stetter. Eine wichtige Rolle spiele auch, dass das Bonhoeffer-Haus mit seiner großen Bühne und den Lagermöglichkeiten „sensationell gut nutzbar“ dafür sei. Deshalb hoffe die Jugend sehr, dass es auch in Zukunft ein gut bespielbares Bonhoeffer-Haus gibt.