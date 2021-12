Eine Investorin stellt den Plan für ein Hotel am Flughafen Memmingen vor. Er umfasst einen Turm mit sieben Stockwerken samt Aussichtsplattform. Die Reaktionen.

In der Nähe des Allgäu-Airports in Memmingerberg könnte ein neues Hotel entstehen. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit einem entsprechenden Planungskonzept der Kurrle Holding KG, die als Investor auftritt und das Hotel an der Flughafenstraße realisieren möchte. Die Räte gaben grundsätzlich ihre Zustimmung, äußerten aber auch Bedenken.