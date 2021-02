Hotel Weisses Ross in Memmingen wechselt den Besitzer

Das Hotel Weisses Ross in Memmingen war 151 Jahre in Familienbesitz. Der neue Eigentümer ist ein Investor aus Kaufbeuren. Was Fritz Halder zum Verkauf bewegte.

26.01.2021 | Stand: 11:37 Uhr

Fritz und Luise Halder müssen nicht lange überlegen, wenn man sie fragt, was ihnen künftig am meisten fehlen wird, nachdem sie ihr Hotel „Weisses Ross“ verkauft haben. „Das Leben mit den Gästen“, antworten sie spontan. Doch dieses Kapitel ist nach fünf Halder-Generationen endgültig zugeschlagen: Am 10. Januar hat das Traditionshaus in der Memminger Altstadt eine Betriebs-GmbH mit Christoph Ernst und Alexandra Strecke-Voith übernommen, gekauft hat es Strecke-Voiths Vater Josef Voith (Immo-Holding GmbH Kaufbeuren).