Streifzug über den historischen Markt: Zwischen Kostbarkeiten und Kuriositäten

Auf den historischen Märkten bei der Wallenstein-Woche in Memmingen herrscht buntes Treiben. Es werden auch Liebeselixiere angepriesen und Hennenfüße verkauft.

29.07.2022 | Stand: 18:05 Uhr

„Was meint ihr: Wie erklärt man das beim Zoll“, fragt ein Mann auf Englisch – und landet damit einen Lacher bei den Umstehenden. Im Schatten der Bäume auf dem Martin-Luther-Platz breiten sich vor ihnen Fächer aus Vogelfedern aus, verschiedene Felle, Geweihspitzen, Tierschädel, Hörner und Knochen in Körben.

Verschiedene Felle, Geweihspitzen und Knochen gibt es an einem Stand auf dem Martin-Luther-Platz zu kaufen. Bild: Verena Kaulfersch

Alles echt, sagt Herbert Wilfer. Der 71-Jährige aus Illerkirchberg (bei Ulm) ist seit 45 Jahren als Präparator selbstständig – und gerne Gast auf historischen Märkten. „Das ist eine eigene Welt“, sagt er: „Auf normale Märkte oder Messen gehe ich nicht. Da würde ich angefeindet werden. Hier ist das anders.“ Wilfer stört es nicht, dass ab und zu ein Kommentar fällt oder er etwas erklären muss. Zum Beispiel, dass einiges, was er anbietet, aus Nachlässen stammt und quasi ein Ergebnis von Recycling ist. Dafür zerlegt er alte Tierpräparate und kreiert Neues. Teils – wie bei seinen Tierhauben – lässt er sich von Historischem wie dem Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt) aus der Mittelsteinzeit inspirieren, teils von seiner Fantasie.

Beim Tierpräparator statten sich Bettler und LARP-Fans aus

Dabei gilt: „Jedes Knöchelchen wird bei mir in Ehren gehalten.“ Und es findet auch Abnehmer. Am Vortag etwa hat ein Ehepaar aus Norddeutschland einen Großeinkauf gemacht. Erzählt hat ihm das Paar, dass es bei LARP-Treffen mitmacht – also Rollenspielen, bei denen sich Teilnehmende als Fantasy-Figuren verkleiden. Doch wer kauft sich abgetrennte Hennenfüße – und wieso? Und: Will man das überhaupt wissen? Wilfer lacht und erzählt, dass das gewöhnungsbedürftige Accessoire bei der Gruppe der Bettler gefragt sei: „Sie stellen ja arme Leute dar.“ Schmuck der weniger rustikalen Art findet sich beim Bummel entlang der Stände. Ausgestattet werden Besucher natürlich auch mit ganz Handfestem – etwa mit Lederwaren vom Mieder bis zum Geldbeutel oder mit Trinkkrügen in allen Variationen.

Auf dem historischen Markt: Händler hat Elixiere für Haarwuchs und Leidenschaft parat

Wer beim Haarwuchs oder der Leidenschaft nachhelfen will, für den hat „Degustus Berrywine“ alias Andreas Dietzler das richtige Elixier parat – zumindest verkünden das amüsante Aushänge. Der Aschaffenburger bietet aber auch schlicht Fruchtweine und Met an. Um dafür eine deftige Grundlage zu schaffen, braucht man nur dem Geruch von gebratenem Fleisch zu folgen, der in der Luft hängt. An einem Stand in der Nähe dreht sich ein Spanferkel am Spieß.

Er hat Elixiere für jeden Zweck – und auch Fruchtwein: Degustus Berrywine alias Andreas Dietzler. Bild: Verena Kaulfersch

Der achtjährigen Lucia Weiss steht der Sinn aber nach etwas anderem. Mit ihrer Mutter Anja ist sie bei der „Kinderrüstkammer“ von Hans Frait aus Passau vorbeigekommen und hat sich spontan verliebt: in ein Holzschild, auf dem ein Einhorn prangt. Auch andere Varianten hat Frait dabei, ebenso kleine Pfeifen und Ketten mit Glöckchen und viel Holzspielzeug, was ihm Fans aus dem benachbarten Lagerleben beschert. „Die Kinder sind bei mir Dauergäste“, erzählt er und schmunzelt: „Manchmal muss man sie in ihrer Begeisterung ein bisschen zurückhalten.“

Zufallsbesuch bei der Wallenstein-Woche in Memmingen

Lesen Sie auch

News-Blog zur Wallenstein-Woche Wallenstein in Memmingen: Handwerkermarkt ist eröffnet - das Programm von Freitag

Die ist bei Leonard und Jakob geweckt, als sie auf dem Stadthallenvorplatz einen Stand mit aufwendig gefertigten Messern entdecken. Ihre Eltern, Franziska Klein und Jan Franke, müssen erst mal ihre Überraschung überwinden. Denn die Familie aus Jena ist zufällig in Wallenstein 2022 hineingestolpert: „Wir sind gerade angekommen. Eigentlich wollen wir ins Legoland. Unsere Vermieter in Erkheim haben uns empfohlen, vorbeizuschauen.“ Für den elfjährigen Leonard lohnt sich der Ausflug. Denn er möchte bald einen Schnitzworkshop machen und sucht noch ein geeignetes Messer.

Auf dem Platz vor der Stadthalle waren Franziska Klein und Jan Franke mit ihren Söhnen Jakob und Leonard unterwegs – und auf der Suche nach einem Schnitzmesser Bild: Verena Kaulfersch

Weil ihnen die Wallenstein-Woche mit ihrer Größe und dem Engagement der Mitwirkenden gefällt, sind Gewürzhändler Erich Bechtel und seine Frau Doris zum zweiten Mal dabei. Beide sind im Verein, der in ihrer Heimat Bad Wimpfen (Landkreis Heilbronn) den Zunftmarkt organisiert. Außerdem reisen sie mit Piment, Curcuma und Co. zu Veranstaltungen, die an das Mittelalter und das Geschlecht der Staufer erinnern. Immerhin waren Gewürze in Europa früh erhältlich, für viele aber unerschwinglich. Bechtel beschreibt es so: „Was früher der Pfeffer im Haus war, ist heute der Porsche in der Garage.“

Gewürze aus aller Welt gibt es bei Erich und Doris Bechtel, die aus Bad Wimpfen angereist sind. Bild: Verena Kaulfersch

Bilderstrecke

Wallenstein 2022: Ein Streifzug über den historischen Markt

1 von 31 2 von 31 3 von 31 4 von 31 5 von 31 6 von 31 7 von 31 8 von 31 9 von 31 10 von 31 11 von 31 12 von 31 13 von 31 14 von 31 15 von 31 16 von 31 17 von 31 18 von 31 19 von 31 20 von 31 21 von 31 22 von 31 23 von 31 24 von 31 25 von 31 26 von 31 27 von 31 28 von 31 29 von 31 30 von 31 31 von 31 Kunstvoll verzierte Messer, Lederbeutel, Schmuck, Gewürze und Elixiere sowie obendrein Accessoires der extravanganten Art: Auf dem historischen Markt bei der Wallenstein-Woche gibt es allerhand zu bestaunen - und natürlich zu kaufen. Bild: Verena Kaulfersch Kunstvoll verzierte Messer, Lederbeutel, Schmuck, Gewürze und Elixiere sowie obendrein Accessoires der extravanganten Art: Auf dem historischen Markt bei der Wallenstein-Woche gibt es allerhand zu bestaunen - und natürlich zu kaufen. Bild: Verena Kaulfersch 1 von 31 Bild: Verena Kaulfersch Bild: Verena Kaulfersch

Mehr über Wallenstein 2022 lesen Sie hier:

Wallenstein in Memmingen: Handwerkermarkt ist eröffnet

Das Einzige was Wallenstein fehlt, ist ein Stiefelknecht