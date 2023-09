Er tauscht das Lenkrad gegen mehr Zeit im Garten

Hubert Haban hat den Fahrdienst der Behindertenkontaktgruppe Memmingen mit aufgebaut und saß selbst hinter dem Steuer. Jetzt hört der 85-Jährige auf.

31.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wenn er nach dem Lenkrad griff, dann hatte er eine Mission: Er wollte helfen. Hubert Haban (85) aus Memmingen hat den Fahrdienst der Behindertenkontaktgruppe mit ins Leben gerufen. Jetzt hört der 85-Jährige auf und er weiß: Er wird nicht nur das Fahren, sondern vor allem die Menschen vermissen.

Wie die Idee für einen Fahrdienst in Memmingen entstand

Hubert Haban ist gebürtiger Memminger. Der Vater vierer Kinder hat sechs Enkelkinder. Er war Lehrer an der staatlichen Berufsschule in Mindelheim. Ehrenamtlich leitete er den Kreisjugendring Unterallgäu. „In einer Sitzung kam auf, einen Fahrdienst für Menschen mit Behinderung anzubieten“, erinnert er sich zurück. In Memmingen habe es damals schon die Behindertenkontaktgruppe gegeben. „Wir wollten Jugendliche fördern und etwas anbieten, also haben das Verena Gotzes und ich in die Hand genommen.“

Der Fahrdienst wurde ins Leben gerufen. „Wir hatten erst wenig, dann aber mehr Zuspruch“, erzählt der 85-Jährige weiter. Teilnehmen und helfen kann letztlich jedes Mitglied des Vereins.

Die Fahrdienstleitung hat Michaela Konrad inne

„Der Fahrdienst besteht aus einer kleinen Mannschaft, die ihn trägt“, berichtet Haban weiter. Dazu würden aus der Vorstandschaft der Behindertenkontaktgruppe Dieter Betke (Vorsitzender), Verena Gotzes (stellvertretende Vorsitzende) und speziell für den Fahrdienst Udo Marx und Michaela Konrad zählen. Bei letzterer liege die Koordination: „Michaela Konrad hat uns immer gesagt, wer dann wo hinmuss.“ Sie hat die Fahrdienstleitung inne.

Die Behindertenkontaktgruppe Memmingen wurde im Jahr 1981 gegründet

Die Behindertenkontaktgruppe wurde im Jahr 1981 gegründet. Momentan zähle diese etwa 400 Mitglieder. „Es kann jeder bei uns Mitglied werden, gesund oder mit Einschränkungen. Es finden wöchentliche Treffen statt, wie zum Beispiel die Gymnastikgruppe, monatliche Treffen Kegeln, Basteln, Spielenachmittag oder einfach nur ein gemütliches Beisammensein“, berichtet Konrad. Einmal im Jahr gibt es außerdem das Straßenfest auf dem Theaterplatz.

Der Fahrdienst wurde im Jahr 2010 ins Leben gerufen

Der Fahrdienst wurde im Jahr 2010 ins Leben gerufen. „Aufgrund eines Erbes war es uns möglich, einen Caddy zu kaufen. Mit diesem können wir auch Personen im Rollstuhl befördern. Mittlerweile haben wir zwei Autos, denn unser Fahrdienst wird sehr gut angenommen“, so Michaela Konrad. Die Fahrten gehen zur Krankengymnastik, zum Friseur, Arzt oder ins Café.

„Wir konkurrieren dabei aber keineswegs mit einem Taxi, denn wir fahren nur Mitglieder. Jeder Mensch hat das Recht, am sozialen Leben teilzunehmen. Wir fahren zu günstigen Konditionen, denn jeder soll sich die Fahrt leisten können.“ Der Fahrpreis liege bei zehn Euro – hin und zurück. Gefahren werde an sieben Tagen in der Woche. „Wir haben insgesamt sieben ehrenamtliche Fahrer“, so Michaela Konrad weiter.

Hubert Haban zu seiner Motivation: "Aus Nächstenliebe, Freundschaft und weil es mir Freude gemacht hat, anderen zu helfen"

Hubert Haban war teilweise zwei Mal in der Woche für den Fahrdienst eingeteilt. Warum er sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagierte? Da muss der 85-Jährige nicht lange überlegen: „Aus Nächstenliebe, Freundschaft und weil es mir Freude gemacht hat, anderen zu helfen.“ Deswegen schwinge jetzt auch Wehmut mit. „Man stellte sich auf die verschiedensten Fahrgäste ein und für die Mithilfe wurden wir häufig gelobt“, sagt Haban und ergänzt: „Ich hatte einen Fahrgast, den ich jetzt jeden Montag seit 15 Jahren begleitet habe. Es fällt ganz schön schwer, Abschied zu nehmen, denn die Menschen wachsen einem ans Herz.“ Mit 85 Jahren sei es an der Zeit, so Haban, der gerne im Garten ist. Hubert Haban hat einen Appell: „Wer Gutes tun und ehrenamtlich helfen möchte: Der Fahrdienst sucht immer nach Unterstützung.“