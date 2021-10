Hundespielplatz in Memmingen: Im Frühjahr soll ein neuer Anlauf starten

Weil die Fläche an der Kohlschanze sich als nicht ideal erwies, endet die Testphase. Welche Erfahrungen Hundehalter bisher gemacht haben und wie es weitergeht.

21.10.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es ist ordentlich was los im Stadtgraben an der Kohlschanze: Ein bunter Haufen von Hunden erkundet die umzäunte Freilauffläche: Pinscher, Windhunde, ein Dackel und ein Cockapoo – eine Mischung aus Cockerspaniel und Pudel – erkunden die Freilauffläche. Während ihre Herrchen und Frauchen von ihren Erfahrungen während des Testbetriebs sprechen, haben die Vierbeiner anderes zu tun: Es wird gespielt, geschnüffelt, um die Wette gerannt und selten auch mal ein Artgenosse in die Schranken verwiesen.

Freilauffläche für Hunde in Memmingen: Ein Problem ist der Matsch

Mit dem Oktober wird wie berichtet die Probephase für den Hundespielplatz auf dem Gelände enden. Denn laut dem Verein Hundefreunde Memmingen haben zwar viele seit Anfang September das Angebot genutzt. Doch es gibt ein Manko: Mitinitiator Dietmar Auffurth deutet auf eine große Matschfläche. Weil es an dieser Stelle wenig Sonnenlicht, dafür aber viel Feuchtigkeit gibt, hat sich der Verein mit Blick auf Herbst und Winter entschieden, die Testphase zu beenden. Dass es – an anderer Stelle – weitergehen soll, darin sind sich die Anwesenden einig: Für ihre bewegungshungrigen Windhunde Mia und Ambra sei die Möglichkeit zu freiem Auslauf Gold wert, erzählt Carola Haller. Auf dem sicher umzäunten Platz können sie nach Lust und Laune „fetzen“. Ganz ohne das Risiko, dass Eichhörnchen, Hase und Co. den Jagdinstinkt entfachen.

Hundebesitzerin: "Das Miteinander hat gut funktioniert"

„Ich war in den vergangenen Wochen zwei- oder dreimal am Tag hier“, sagt die Memmingerin. Nur in einem Fall traf sie auf eine Frau mit einem sehr lauten Hund. „Ihr habe ich empfohlen, in eine Hundeschule zu gehen“, erzählt Haller. Ansonsten habe das Miteinander dank vernünftiger Hundehalter und gegenseitiger Rücksichtnahme gut geklappt.

„Man weiß seinen Hund ja einzuschätzen und erkennt schon im Vorfeld, wenn es Probleme geben könnte. Dann nimmt man ihn an die Leine und holt ihn raus“, sagt Dietmar Auffurth: Doch das sei selten nötig. Das gilt auch diesmal. Selbst als Leckerli verteilt werden, bleibt es zwischen seiner Pinscherhündin Luna und den anderen friedlich – obwohl sich nicht alle Tiere kennen.

Die Gelegenheit zum „sozialen Lernen“, die der gemeinsame Auslauf bietet, liegt nicht nur Auffurth am Herzen. Weil sie ihrem Cockapoo Luna die Chance eröffnen will, Artgenossen zu begegnen, kommt Anita Frommlet aus dem Stadtteil Hart in die Innenstadt: „Ohne Leine gehen die ganz anders aufeinander zu.“ Sabine Thomas hat auch schon gesehen, wie Hundehalter das umzäunte Areal für Training mit ihrem Schützling nutzten.

Treffpunkt für Jung und Alt

Lesen Sie auch

Tiere Hundespielplatz in Memmingen: Neue Fläche wird gesucht

In ihren Erzählungen erwähnen die Hundehalter Begegnungen mit unterschiedlichen Personen. Jugendliche kamen ebenso zum Gelände wie Senioren. „Man trifft sich, lernt sich kennen und schließt auch Freundschaften“, sagt Auffurth. Diese Kontakte nennt der Verein als zentrales Argument für die Schaffung des Hundespielplatzes. Nicht alle räumten die Hinterlassenschaften ihres Lieblings weg, dies übernahmen dann andere. „Es gibt viele Leute, die sich kümmern, weil sie froh sind, dass es das hier gibt“, sagt Heike Essmann, ÖDP-Stadträtin und Vorsitzende der Hundefreunde.

Benehmen einzelner sorgt für Ärger bei Verein und Anwohnern

Wirklich verärgert sind dessen Mitglieder über ein paar wenige, die sich während der Testphase daneben benahmen und sich lautstark oder spätabends auf dem Gelände tummelten. „Leider ist es wie so oft in unserer Gesellschaft: Einzelne Personen halten sich nicht an die Nutzungsregeln“, sagt Essmann. Dies stoße zurecht auch bei Anwohnern auf Kritik. Zwar seien Leute, die spätabends für Lärm und Dreck verursachen, generell ein Problem in den Memminger Parks, sagt Dietmar Auffurth, der sich auch bei der Sicherheitswacht engagiert.

Dennoch will der Verein Hundefreunde auch deshalb ein anderes Gelände finden: nicht direkt in der Innenstadt, aber in fußläufiger Distanz und mit genügend Abstand zu Anwohnern. Als ausreichend hat sich die Größe von rund 700 Quadratmetern erwiesen. Auch in einer Pressemitteilung der Stadt heißt es, das Vorhaben solle nicht aufgegeben werden. Ziel ist es laut Auffurth, ein geeignetes Gelände zu finden, über das der zuständige Ausschuss im Frühjahr beraten könnte.