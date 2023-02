„Wer trägt denn so was noch?“: Wie sich ein Hutgeschäft in Memmingen seit mehr als 100 Jahren hält

Hüte in allen Farben und Formen gibt es beim Huthaus Kreuzer in Memmingen seit über einem Jahrhundert. Die Inhaberin erzählt, wie das Geschäft überlebt hat.

Einkaufen früher – Einkaufen heute. Wie haben sich die alteingesessenen Geschäfte in Memmingen bis heute verändert? Und wie haben sie sich gehalten? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört und stellen in unregelmäßigen Abständen eine Auswahl der ältesten Ladengeschäfte Memmingens vor.

„Wer bei einer Kette einen Hut findet, der ihm ohne weiteres passt – der sollte Lotto spielen“, sagt Silke Huber, Geschäftsführerin des Huthauses Kreuzer. Es sei nämlich sehr unwahrscheinlich, sofort einen Hut zu finden, der Kopfform, Geschmack und Kleidungsstil tatsächlich entspricht. Genau das habe ihr kleiner, zweistöckiger Laden zu bieten – und zwar seit dem Jahr 1920. (Lesen Sie auch: Der Opa hat es 1922 gegründet: Erinnerungen und Bilder aus alten Zeiten im Schwaderer in Memmingen)

1920 gab es in Memmingen noch eine Hutfabrik

Damals zogen ihre Urgroßeltern Hans und Johanna Kreuzer in die Traubengasse 1. Zu dieser Zeit gab es in der Kanalstraße zusätzlich eine eigene Hutfabrik. „Die Hüte wurden mit einem Leiterwagen hin und her transportiert“, erzählt Huber. Im selben alten Wägelchen habe sie Jahrzehnte später bei den Wallenstein-Spielen ihre Tochter umhergezogen.

Heute stellt das Huthaus Kreuzer nur noch einzelne, ausgefallene Damenhüte selber her – in einem kleinen Atelier hinter einem Vorhang im ersten Stock. Dort werden auch Änderungen an bereits getragenen Hüten vorgenommen. Sie werden weiter oder enger genäht und mit gewünschten Details versehen. „Dem einen gehen die Haare aus, der braucht einen kleineren Hut. Der andere nimmt zu, der braucht einen größeren“, sagt Silke Huber und lacht.

Allerdings schneidern die Mitarbeiterinnen nur noch an einem Hut herum, wenn es sich noch lohnt: „Manchmal bekommt man für den Änderungspreis bereits einen Neuen.“

Die Kundschaft in dem kleinen Geschäft erstreckt sich über alle Altersklassen. „Manche haben als Kinder hier ihre ersten Hüte gekriegt und kommen heute mit ihren eigenen Kindern her“, erzählt Huber. Eine Familie sei so oft dagewesen, die habe sie sogar zum Plätzchenbacken zu sich nach Hause eingeladen. „Über die Jahre werden aus manchen Stammkunden Freunde.“

Zylinder, Melonen, Marabu-Mützen: Für jeden Hut gibt es einen Abnehmer

Doch das Geschäft lebe nicht nur von älteren Stammkunden. Auch junge Menschen kaufen laut Huber häufig dort ein. Junge Frauen beispielsweise würden zu sogenannten Tiffany-Hüten greifen – wie aus dem Film „Breakfast at Tiffany’s“. Vor allem großen jungen Frauen stehen diese ausgefallenen Hüte. „Manchmal denke ich mir: Wer trägt denn so was noch? Aber es gibt einfach immer irgendjemanden“, sagt Huber. Sogar Abnehmer für Zylinder, Melonen und flauschige Marabu-Mützen gebe es nach wie vor.

„Die Menschen wollen einfach etwas auf dem Kopf – egal, ob im Alltag oder zu einem bestimmten Anlass.“ Das sei schon immer so gewesen. Was es früher allerdings nicht gegeben habe, war ein gewisser Fokus auf gesundheitliche Aspekte – besonders im Sommer: „Früher haben die Leute irgendeine beliebige Kappe getragen. Heute sollen es Hüte mit UV-Schutz sein, gerade wenn es so heiß ist wie vergangenes Jahr“, sagt die Geschäftsführerin.

"Das ist wie mit einer Brille": Hüte bestellt man nicht im Internet, findet Silke Huber

Dabei rückt das Modebewusstsein jedoch keineswegs in den Hintergrund. Die Menschen orientieren sich an Promis, wie Mark Forster, Udo Lindenberg oder an fiktiven Figuren wie Indiana Jones. „Es kommt aber nicht nur darauf an, was gerade in Mode ist, sondern auch darauf, dass der Hut der jeweiligen Person steht“, sagt Silke Huber. Aus diesem Grund ist es ihrer Meinung nach keine gute Idee, Kopfbedeckungen im Internet zu bestellen.

„Das ist wie mit einer Brille: Man muss sie einfach anprobieren, um zu wissen, ob sie zu einem passt.“ Auch das Gefühl sowie die Qualität des Stoffes kämen nur auf diese Weise zur Geltung. Aus diesem Grund – und weil sie leidenschaftlich gern Messen besucht, dort Hüte auswählt und bei über 30 Firmen bestellt sowie gut ausgebildetes Personal hat – habe das Hutgeschäft überlebt, ist sich Huber sicher.

Es ist unklar, wie lange es das Huthaus Kreuzer in Memmingen noch geben wird

„Eine Freundin fragt mich immer mal wieder, warum ich das alles noch mache. Sie meint, ich soll die Räume verpachten und mir ein schönes Leben machen.“ Doch Silke Huber arbeitet gerne in dem Lädchen: „Mit Freude hineinzugehen, ist wichtig.“ Anders funktioniere es nicht. Neu eröffnen würde sie ein solches Geschäft heutzutage aber nicht mehr. Man wisse nicht, was mit dem Einzelhandel passiert – besonders mit dem Internet als Konkurrenz. „Es wäre schön, wenn es nach mir weiter gehen würde, aber ich mache meiner Tochter da keinen Druck. Wenn sie nicht möchte, gibt es irgendwann einen Ausverkauf und dann verkaufe ich das Haus.“

