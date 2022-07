Ein Botschafter mit Namen „Allgäu“ geht auf die Gleise

In Memmingen wird ein Intercity-2-Zug auf den Namen "Allgäu" getauft. Mit dabei ist eine Wallenstein-Abordnung - und die Redner schicken ein Lob in die Region.

31.07.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Trommeln und Flöten sind zu hören. Eine Abordnung der Leibwache Wallensteins trifft am Bahnhof Memmingen ein. Dort wird am Samstag keine Kutsche empfangen, aber ein Intercity-2-Zug auf den Namen „ Allgäu“ getauft.

Das Allgäu: Brauchtum feiern, offen für Innovation

Festredner Klaus Holetschek, der Bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege ( CSU) sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzender der Allgäu GmbH, blickt vor seiner Festrede auf den Bahnhofsvorplatz und hat ein Lächeln auf dem Gesicht: Diese Zug-Taufe sei eine ganz besondere – nämlich während der historischen Wallenstein-Woche in Memmingen. „Tradition verbindet sich mit Innovation“, so Holetschek und stellt heraus, dass genau das das Allgäu auszeichnet. Gemeinsam feiere man Brauchtum, gleichzeitig sei man immer offen für Neues und Entwicklung. Das Allgäu biete nicht nur Tourismus, sondern eben auch Wirtschaft und Industrie. Damit der ländliche Raum nicht „abgehängt“ werde, sei eine gute Anbindung wichtig. Außerdem spiele der ökologische Faktor eine entscheidende Rolle. Damit spricht er unter anderem die Elektrifizierung an.

So ist die IC-2-Flotte ausgestattet

Den Bereich hebt auch Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter für den Freistaat Bayern der Deutschen Bahn AG, bei seiner Begrüßung auf Gleis 1 hervor. „Am 14. Juli 2003 haben wir damals einen ICE auf den Namen der Stadt Memmingen getauft“, erinnert er sich zurück. Der sei mit Diesel gefahren, sei heute nicht mehr im Bestand. Josel: „19 Jahre später stehen wir erneut hier. Wir schicken einen Botschafter für das schöne Allgäu auf das Fernverkehrsnetz.“ Die Bahn investiere über eine Milliarde Euro, um die IC-2-Flotte auszubauen. Die Intercity-2-Züge verfügen über sechs Wagen und bieten auf einer Länge von 150 Metern insgesamt 486 Sitzplätze, acht Fahrrad- und zwei Rollstuhlplätze. Die Züge, die es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometer bringen, rollen ruhig und geräuscharm auf luftgefederten Fahrwerken, erklärt Josel. Der Intercity 2 sei dabei ein echter Energiesparer. Er verbrauche 20 Prozent weniger Strom als sein Vorgänger. Er fahre, wie alle Fernverkehrszüge in Deutschland, mit 100 Prozent Ökostrom.

Das steckt hinter der DB-Kooperation fürs Allgäu

Der neue Intercity 2 „Allgäu“ sei künftig auf den Strecken zwischen Stuttgart und Zürich unterwegs. Aber nicht nur der Name wirbt, sondern eine groß angelegte DB-Kooperation, wie die Aufsichtsratsvorsitzende der Allgäu GmbH Maria Rita Zinnecker (Landrätin Ostallgäu) aufzeigt: „Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben ist die bisher größte Bahn-Kampagne seines 60-jährigen Bestehens eingegangen. Und das mit einer völlig neuen Idee: Die Reiseauskunft der DB, eine der bekanntesten und meistgenutzten Suchmasken Deutschlands, wird flankiert von emotionalen Bildern und spannenden Texten.“ Es gehe um Reiseemotionen und Gegensätze: vom Stillstand zur Bewegung, von Lebensfrust zu Lebenslust und von Alltag nach Allgäu.

Manfred Schiler: "Memmingen gehört zum Allgäu"

„Memmingen gehört zum Allgäu“, macht indes Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) deutlich. Deswegen sei die IC-Taufe auch ein großes Ereignis.

Bei der IC-Taufe war eine Wallenstein-Abordnung dabei. Bild: Ralf Lienert

Bei der IC-Taufe am Bahnhof Memmingen. Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch

Historischen Wallenstein-Festspiele 22 Markus Söder kommt zu Wallenstein nach Memmingen

Einst auf dem Esel oder in der Kutsche fortbewegt, heute mit 200 Stundenkilometer im IC: Die Menschen heute hätten dennoch das gleiche Bedürfnis wie damals – behütet unterwegs zu sein. Das stellen Dekan Christoph Schieder sowie Diakon Oliver Föhr heraus. Sie segnen den doppelstöckigen IC mit dem neuen Namen „Allgäu“. Schieder fasziniere an Zügen, wie viele Lebensgeschichten in einem solchen Transportmittel zusammenkommen. Und: „Der Zug ist ein Ort der Begegnung. Man ist für eine gewisse Zeit sogar miteinander in die gleiche Richtung unterwegs.“ Die Taufe erfolgt dann durch Klaus-Dieter Josel, Klaus Holetschek, Maria Rita Zinnecker und Manfred Schilder.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".