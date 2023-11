Wirtschaft in Memmingen und im Unterallgäu wieder auf Talfahrt

Die Stimmung im Wirtschaftsraum Memmingen und Unterallgäu trübt sich laut IHK-Umfrage deutlich ein. Kurzarbeit kehrt zurück. Doch es gibt auch Lichtblicke.

15.11.2023 | Stand: 12:41 Uhr

Die Wirtschaft in Memmingen und im Unterallgäu befindet sich auf Talfahrt: Das geht aus der Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben hervor, an der knapp 800 Unternehmen aus verschiedenen Branchen in den letzten beiden Septemberwochen teilgenommen hatten. "Das Ergebnis ist ernüchternd", fasste IHK-Regionalgeschäftsführer Markus Anselment bei einem Pressegespräch in Memmingen zusammen. Im Vergleich zum Frühjahr mache sich ein deutlicher Abschwung bemerkbar. Lag der Konjunkturindex, der sich aus der aktuellen und der zu erwartenden Geschäftslage zusammensetzt, damals noch bei 92 Prozentpunkten, so sank er in der jüngsten Umfrage auf 83 Punkte ab. Zum Vergleich: In Bayerisch-Schwaben liegt der Durchschnittswert bei 96 Punkten. Am zuversichtlichsten sei noch der Dienstleistungssektor, bei allen anderen Branchen gehe die Stimmung deutlich nach unten. "Es ist viel Unsicherheit im Markt. Die Unternehmen haben kaum Planungssicherheit", so Anselment. Doch weshalb hinkt die Region Memmingen/Unterallgäu bei den Umfrage-Werten dermaßen hinterher?

