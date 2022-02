Findet Ikarus 2022 am Memminger Flughafen statt? "Wir gehen fest davon aus"

Ikarus 2022: In diesem Jahr wird das Techno-Festival am Flughafen Memmingen stattfinden - nach zwei Jahren Corona-Pause. Davon ist der Veranstalter überzeugt.

„Zwei schier endlos lange Jahre haben wir sehnsüchtig gewartet, gebangt und gehofft.“ Und nun kann es stattfinden: das Ikarus Festival 2022 am Flughafen Memmingen. Es soll vom 2. bis 6. Juni gefeiert werden. Das obige Zitat stammt vom Veranstalter des Techno-Festivals, der Permanent Entertainment GmbH in München. Deren Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren an der Vorbereitung des Musik-Events, sagt Nina Arnold, Senior Marketing Manager. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wegen Corona konnte das Ikarus Festival in Memmingerberg zwei Jahre nicht stattfinden. Und dieses Jahr? „In Anbetracht der aktuellen Entwicklung und auch nach Rücksprache mit vielen behördlich involvierten Institutionen gehen wir fest von einem Ikarus 2022 aus.“

Ikarus 2022 - Schon mittendrin in den Planungen

Deshalb seien sie bei den Planungen nicht zurückhaltend, sondern steckten schon mittendrin. Das gilt auch für die Festival-Größe: Eine abgespeckte Variante soll es nicht geben, das wäre wirtschaftlich nicht umsetzbar, sagt Nina Arnold. Stattdessen soll das volle Format umgesetzt werden – mit zehntausenden Besuchern zwischen Hangars, Bäumen und Landebahn. 2019 waren es 50.000 Gäste. „Wir investieren wie gewohnt Zeit und Geld, um das Ikarus zu einem ganz unvergesslichen Festival zu machen – vor allem nach einer so langen Pause.“ Und die Vorfreude sei groß: „Wir merken an den Reaktionen unserer Fans und den Ticketverkäufen, dass die Leute richtig Lust haben und es kaum noch erwarten können.“ Ein grobes Hygienekonzept stehe bereits, „allerdings ist dieses in der finalen Fassung davon abhängig, welche Corona-Bestimmungen im Juni gelten“. Tickets gibt es hier.

Bisher haben 120 DJs zugesagt

Und auch die Liste mit den Diskjockeys steht schon fest: Bisher sind es 120 DJs aus allen Teilen der Welt, die auf dem Areal neben dem Flughafen auf sieben Bühnen für Musik sorgen werden. Obwohl die Zeit der Pandemie auch für Musiker und Künstler lang und unsicher war und immer wieder Auftritte abgesagt werden mussten, sei es derzeit kein Problem, DJs für das Festival am Allgäu-Airport zu gewinnen. „Aktuell spielen und touren die meisten Acts schon wieder im Ausland, nur eben in Deutschland noch nicht.“ Alle Details zum Ikarus Festival 2022 finden Sie hier.

Das Festival gänzlich begraben?

Zwei Jahre ohne Ikarus: Kamen beim Veranstalterteam da nicht mal Gedanken auf, das Festival gänzlich zu begraben? Nina Arnold: „Nein, das auf keinen Fall. Das stand zu keinem Zeitpunkt zur Diskussion. Ganz im Gegenteil: Das Ikarus wächst stetig und ist eine der größten Produktionen, die aktuell nicht mehr wegzudenken ist.“ Es sei zwar eine schwere Zeit für die gesamte Veranstaltungsbranche gewesen. Doch die Permanent Entertainment GmbH habe das Corona-Loch durch Kurzarbeit, Firmenrücklagen und Förderprogramme überbrückt – und die Situation „als Training für unseren Optimismus“ genutzt. „Nun freuen wir uns umso mehr auf eine geile Saison 2022.“

