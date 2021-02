Das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen wurde 2020 wegen Corona abgesagt. Und 2021? Tickets vom letzten Jahr wurden übertragen - aber klar ist noch nichts.

Seit 2014 steigt am Flughafen Memmingen jährlich das Ikarus-Festival. Für 2020 hatten die Veranstalter viele Neuerungen geplant - ehe Corona dem Techno-Event mit zahlreichen DJs am Allgäu Airport einen Strich durch die Rechnung machte. Wie sieht es 2021 aus - die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wann findet das Ikarus Festival 2021 statt?

Das Ikarus Festival in Memmingen soll vom 21.5. bis 24.5.2021 - also rund um Pfingsten - stattfinden. Der Veranstalter hatte den Termin bereits im vergangenen Jahr - noch vor der zweiten Corona-Pandemie-Welle festgelegt.

Gibt es aktuell Tickets fürs Ikarus Festival 2021?

Derzeit können keine Tickets für das Ikarus 2021 in Memmingen gekauft werden. Auf der Homepage der Veranstalter findet sich unter "Tickets" der Hinweis auf die Festival-Absage wegen Covid-19 im vergangenen Jahr. Auch auf anderen Verkaufsplattformen kann man derzeit allenfalls einer Warteliste beitreten.

Jeder, der für das Ikarus Festival 2020 eine Karte hatte, konnte sie im vergangenen Jahr online für 2021 umtauschen. Dieser Schritt war notwendig, um das Ticket für 2021 wieder zu aktivieren.

Laufen die Planungen für ein Ikarus-Festival 2021 in Memmingen?

Alexander Eidel vom Veranstalter teilt auf Nachfrage von allgaeuer-zeitung.de mit: "Wir sind regulär in den Planungs- und Vorbereitungsarbeiten." Alles weitere müsse man derzeit abwarten und liege alleine in den Händen der Behörden. Auch ob das Ikarus 2021 womöglich in veränderter oder kleinerer Form stattfindet, sei noch nicht absehbar. Laut Eidel ergänze und verfeinere man die Konzepte laufend hinsichtlich der Hygiene-Bestimmungen und Maßnahmen zum Infektionsschutz.

Bis wann gibt es eine Entscheidung, ob und wie das Ikarus in Memmingen stattfindet?

"Wir sind hier einzig und allein auf die Informationen und Entscheidungen der Ämter, Behörden und der Gemeinde angewiesen", teilt Alex Eidel mit. Sobald man aus diesen Instanzen weitere Instruktionen erhalte, könne man mehr sagen.

Ikarus-Festival 2021 Line-up: Mit welchen DJs wird geplant?

Seit nahezu einem Jahr steht die Kunst- und Kultur-Szene wegen Corona inzwischen still. Techno-DJs, die sonst in Clubs und auf Festivals auftreten, gibt es allenfalls noch im Online-Live-Stream zu sehen und hören. Von Veranstalterseite hieß es nach der Ikarus-Absage 2020, man wolle sich bemühen, die meisten Künstler auch 2021 an den Flughafen Memmingen zu bringen. Vergangenes Jahr hätten Top-DJs auflegen sollen wie

Adam Beyer

Amelie Lens

Carl Cox

Sven Väth

Steve Aoki

Pan-Pot

