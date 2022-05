Ikarus-Festival: Mit Messstellen und Hotline gegen zu viel Lärm

Der Countdown für das gigantische Techno-Festival läuft: Wie bereiten sich die Gemeinde Memmingerberg und die Polizei auf so ein Event vor?

31.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Tausende Techno-Fans pilgern von Freitag, 3., bis Montag, 6. Juni, wieder zum Ikarus-Festival am Allgäu Airport. Was für Festivalgänger nach den zwei Jahren Pandemie ein großes Vergnügen ist, bedeutet an anderer Stelle viel Vorbereitung und Arbeit.

„Wir haben mittlerweile gewisse Erfahrungswerte aus den vergangenen, prä-pandemischen Jahren“, sagt Alwin Lichtensteiger, der Bürgermeister von Memmingerberg. Seit 2015 findet die Veranstaltung auf dem Gemeindegebiet am Flughafen statt.

Bereits seit einiger Zeit gibt es Gesprächsrunden mit der Polizei, dem Rettungsdienst und dem Landratsamt Unterallgäu. Dort stimmen sich die verschiedenen Parteien mit dem Veranstalter Permanent Entertainment ab und überlegen, wie man das Event für alle Beteiligten bestmöglich gestalten kann.

Ikarus 2022: Parkplätze sind außerorts

Parken: Um Lärm und Verkehr von den Anwohnerinnen und Anwohnern fernzuhalten, sind die Parkplätze laut Lichtensteiger weiter nach Osten auf Hawanger Flur verlegt worden.

Lärm: An fünf verschiedenen Messstellen in und um Memmingerberg und Hawangen werden zu Tages- und Nachtzeiten die Lärmpegel des Festivals erfasst. Auch auf dem Festivalgelände selbst ist dauerhaft eine Messstelle eingerichtet.

Ein Lärmschutzgutachter ist ebenfalls vor Ort. „Wenn die Messwerte einen bestimmten Pegel überschreiten, dann ruft der Gutachter bei dem Veranstalter an, damit sie die Lautstärke runterfahren“, erklärt Lichtensteiger.

Nachts liegt der Grenzwert für Lärm bei 50 Dezibel in Wohngebieten

Dieser Grenzwert orientiert sich an den Vorgaben der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). In Wohngebieten darf die Lautstärke in der Nacht beispielsweise nicht mehr als 50 Dezibel überschreiten, in Gewerbe- und Mischgebieten sind es 55 Dezibel. Das entspricht etwa der Lautstärke einer Waschmaschine oder einer normalen Unterhaltung.

Sicherheit: Für das Festival hat die Gemeinde Memmingerberg einen Sicherheitsbeauftragten benannt. Dieser begleitet die Veranstaltung und prüft das Sicherheitskonzept, denn öffentliche Sicherheit und Ordnung sind laut Lichtensteiger ein hohes Gut.

Der Rathaus-Chef betont aber auch, dass es mit den Festivalbesuchern in den vergangenen Jahren meist ein friedliches Miteinander war: „Mit Schlägereien und Aggressionen gab es eigentlich nie ein Problem.“ Die Sicherheit im Verkehr ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, sagt Lichtensteiger. Daher sei auch eine genaue Ausschilderung zum Festival relevant.

Augenmerk liegt auf Drogen und Alkohol

Polizeisprecher Dominic Geißler erklärt, dass in dieser Zeit verstärkt mit (Verkehrs-)Kontrollen zu rechnen ist. „Das Augenmerk liegt dabei auf Drogen und Alkohol“, erklärt Geißler. Generell herrsche während der Veranstaltung eine „besondere Einsatzlage“.

In der Polizeiinspektion Memmingen ist eine Aufbauorganisation namens „Ikarus 2022“ für die Zeit der Festivitäten im Einsatz. Zugleich werden die Memminger Beamten laut Polizeisprecher von anderen Einsatzkräften wie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Hotline für Lärm-Beschwerden

Beschwerde-Hotline: Weil es gerade wegen des Lärms im Nachgang des Öfteren Kritik gegeben habe, bietet der Veranstalter seit mehreren Jahren eine Beschwerde-Hotline an. Unter der Telefonnummer 0160/98 47 35 10 können sich Anwohnerinnen und Anwohner dann melden. Diese Anmerkungen werden dann direkt an den Veranstalter weitergeleitet.

