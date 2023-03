Nach viel Kritik: Das wollen die Ikarus-Organisatoren dieses Jahr besser machen

Nach dem Ikarus Festival im letzten Jahr hat es Kritik an der Organisation gegeben. Nun reagieren die Veranstalter und wollen Änderungen für 2023 vornehmen.

07.03.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Nach dem Ikarus Festival in Memmingerberg hat es im letzten Jahr in den sozialen Medien Kritik an der Organisation gegeben. Die Veranstalter versprachen Besserung - und halten das offenbar ein. Beim Ikarus Festival 2023 werde es in puncto Camping, Handyempfang und Internet Neuerungen geben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im letzten Jahr hatte es während des Festivals mehrere Unwetter gegeben. Dadurch sei es auf dem Campingplatz zum Teil ziemlich matschig geworden. Das soll dieses Jahr nicht passieren. Deshalb wollen die Organisatoren die Hauptwege auf dem Campingplatz befestigen.

Ikarus Festival 2023 in Memmingen: Neuerungen auf dem Campingplatz

Zudem wurde angekündigt, die Sanitäranlagen auf dem regulären Campingplatz sowie dem Caravan-Campingplatz zu vergrößern und die Duschen zu überdachen. Der gesamte Campingplatz und der Eingang sollen optimiert und vergrößert werden. Die Fläche des Caravan-Campingplatzes wollen die Veranstalter sogar verdoppeln. Zudem wolle man deutlich mehr Schließfächer installieren. Außerdem soll es einen eigenen Ikarus Supermarkt geben.

Neu im Comfort Camping Bereich sei beim Ikarus Festival 2023 eine Rezeption, eine Sauna, ein vergrößerter Chill Out-Bereich und verbesserte Sanitäranlagen.

(Lesen Sie auch: Das Festival-Gefühl ist wieder da: So war das Ikarus 2022 nach der Corona-Pause)

Kritik am Handyempfang beim Ikarus Festival: Das tun die Veranstalter dagegen

Für Unzufriedenheit auf dem Ikarus 2022 habe der Handyempfang auf dem Festivalgelände gesorgt, der teilweise kaum vorhanden gewesen sei. Damit das in diesem Jahr nicht mehr so ist, sollen Mobilfunkmasten auf dem Gelände angebracht werden und kostenlose Wlan-Areale für die Besucherinnen und Besucher eingerichtet werden.

Auch die Barrierefreiheit soll verbessert werden. Menschen mit Behinderung dürfen das Festival kostenlos besuchen. Voraussetzung: Sie melden sich vorab per E-Mail unter info@ikarus-festival.de an. In diesem Jahr soll es barrierefreie Bereiche an den Bars für Menschen im Rollstuhl geben, ein Rollstuhlpodest an der Main Stage sowie mehr behindertenfreundliche Toiletten.

Auf Kritikpunkte zu den Preisen für Getränke vor Ort oder zu den Chips zum bargeldlosen Bezahlen auf dem Festivalgelände sind die Veranstalter in der Pressemitteilung nicht mit konkreten Maßnahmen eingegangen.

Nicht nur an der Festival-Organisation, auch auf und um die Bühnen herum wurden für das Ikarus Festival 2023 Neuerungen angekündigt.

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen