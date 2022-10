Illegal Müll entsorgt - Möbelhaus-Geschäftsführer erwischt Mann auf frischer Tat

Ein Mann war gerade dabei, seinen Müll im Container eines Möbelgeschäfts zu entsorgen. Dann ertappte ihn der Geschäftsführer auf frischer Tat.

17.10.2022 | Stand: 13:16 Uhr

Der Geschäftsführer eines Möbelgeschäftes in Memmingen bemerkte am Sonntag, 16.10., gegen 0 Uhr, wie ein 44-jähriger Mann seinen Müll in die hauseigenen Müllcontainer des Geschäfts entsorgen wollte. Der Geschäftsführer sprach den Mann an, Dieser verhielt sich zunehmend aggressiv.

Im weiteren Verlauf stieg der 44-Jährige in seinen Pkw und fuhr auf den vor dem Auto stehenden Geschäftsführer zu. Zu einer Berührung kam es nach Polizeiangaben nicht. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Nötigung.