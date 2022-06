Illegaler Welpenhandel in Memmingen und dem Unterallgäu

Eine Frau will einen Welpen kaufen, wird dann aber misstrauisch und meldet sich bei der Polizei. Was passiert mit dem Welpen?

12.06.2022 | Stand: 11:21 Uhr

Die Polizei Memmingen ist von einer vermeintlichen Hundekäuferin über einen unseriösen Hundeverkäufer informiert worden. Die Frau bat laut Polizeibericht darum, den Verkäufer entsprechend zu überprüfen.

Bei der anschließenden Überprüfung des 31-jährigen, bulgarischen Staatsangehörigen und dessen zum Kauf angebotenen „Pomeranian Welpen“, bemerkten die Beamten Unstimmigkeiten hinsichtlich der Dokumente.

Es erhärtete sich der Verdacht des illegalen Welpenhandels, weshalb beide Welpen dem Tierheim Memmingen übergeben wurden. Der Beschuldigte wurde wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Er musste eine Sicherheitsleistung in anfänglich vierstelliger Höhe hinterlegen.

Die Polizei kommt in der Region immer wieder mit illegalem Welpenhandel in Berührung, so ereignete sich auch Mitte März nahe Lindau ein Vorfall.

