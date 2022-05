Wieder mehr Fische in der Iller

LEW schließt ökologisches Großprojekt zwischen Lautrach und Altusried ab. Im Mittelpunkt der „Illerstrategie 2020“ stehen vier Bausteine.

06.05.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Der Bestand vieler Fischarten hat in einigen Flüssen Deutschlands zuletzt stark abgenommen. „Das hat vor allem mit dem menschlichen Einfluss auf Fließgewässer zu tun“, weiß Fischereifachberater Dr. Tobias Epple. Ein Grund sind Wasserkraftwerke, die den Fluss teilweise aufstauen. Nasen, Barben und Äschen verlieren so einen Großteil ihrer Lebensgrundlage. Auch an der Iller zwischen Lautrach und Altusried war das der Fall.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.