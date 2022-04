Die Iller nutzbar machen: Baden, sonnen, erleben

Der Fluss soll zwischen Buxheim und Vöhringen zugänglich und erlebbar gemacht werden. An diesem Projekt will sich die Gemeinde Fellheim beteiligen.

Eine Runde in der Iller schwimmen, auf ausgedehnten Kiesflächen ein Sonnenbad nehmen oder eine Themenrunde durch die Vergangenheit des Ortes unternehmen: Das soll in der Illertalgemeinde Fellheim schon bald Realität werden. Durch das Projekt „Kulturlandschaft Untere Iller erleben“ soll die Iller im unteren Flussabschnitt zwischen Vöhringen und Buxheim für Bewohner und Besucher erlebbarer gestaltet werden.

Der Projektträger LEW Wasserkraft beabsichtigt in Kooperation mit den am Fluss anliegenden Gemeinden Buxheim, Fellheim, Pless, Kellmünz, Altenstadt, Illertissen und Vöhringen, neue Flusszugänge und Flussübergänge sowie Themenrunden für Radfahrer und Spaziergänger entlang des Iller-Radwegs zu schaffen. Dabei soll letztlich auch über historische, kulturelle und ökologische Besonderheiten der Region informiert werden.

Der Fellheimer Gemeinderat wird sich ebenfalls an dem Projekt beteiligen. Während der jüngsten Sitzung wurde die Planung vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass zwischen dem Kirchdorfer Wehr und der Sohlschwelle Fellheim ein naturnaher, treppenartig ausgebauter Flusszugang mit einer ausgeweiteten Kiesfläche zum Wasser hin entstehen soll. Eine an den Iller-Radweg angebundene, ausgeschilderte Themenrunde soll über die Kirchdorfer Straße in den Ortskern und von dort aus über die Memminger Ach beim Anwesen Schiffmann wieder auf den Radweg zurückführen. Im Ortskern verläuft der Rundkurs entlang des im vergangenen Jahr geschaffenen Fellheimer Geschichtswegs, der auf die historischen Eckdaten der Ortschaft, Gebäude und Plätze hinweist.

Derzeit läuft das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren. Bürgermeister Reinhard Schaupp geht davon aus, dass die Umsetzung der Maßnahme schon im Herbst dieses Jahres erfolgen könnte. „Dieses Vorhaben wird den Freizeitwert unseres Orts zweifellos steigern“. Der Unterhalt der Maßnahmen liegt für zwölf Jahre nach Fertigstellung bei der LEW Wasserkraft.

