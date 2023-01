Diese alte Tierrasse existiert nur noch im Allgäu

Die alte Rasse der Ciktaschafe gibt es in Deutschland nur noch im Bauernhofmuseum Illerbeuren. Warum die Tiere langfristig auch dort verschwinden werden.

10.01.2023 | Stand: 18:08 Uhr

Es ist eine Geschichte über „die Letzten ihrer Art“ in Deutschland. Und es ist eine Geschichte, die aufzeigt, wie sich unsere Bedürfnisse und die Landwirtschaft verändert haben. Erzählt wird sie von einer Gruppe kleiner Schafe, die im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren zuhause sind. Die stellvertretende Leiterin Gudrun Thiel spricht mit Zuneigung über die feingliedrigen, geländegängigen Ciktaschafe und deren ruhiges Wesen: „Sie sind sehr still und friedlich.“ Doch ihre Zeit geht zu Ende.

