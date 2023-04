Nur alle 25 Jahre: So laufen die Proben für die Freilichtspiele Illerbeuren ab

Die Proben für die Illerbeurer Freilichtspiele laufen. Unser Autor verfolgte die Vorbereitungen vor Ort. Wann das neue Stück premiert.

02.04.2023 | Stand: 18:10 Uhr

„Wer gut grölen will, muss erst mal gut singen können“, macht der Regisseur seinen Darstellern klar. Richard Aigner (65) probt im Saal des Gromerhofes eine Szene mit einigen Darstellern, die im Juli bei den Freilichtspielen in Illerbeuren zu den kaiserlichen Truppen gehören werden.

Die Festspiele werden nur alle 25 Jahre aufgeführt, heuer nach 1948, 1973 und 1998 zum vierten Mal. Rund 300 Menschen wollen zum Gelingen der Spiele beitragen, darunter etwa 180 Darstellerinnen und Darsteller. Nahezu täglich proben Regisseur Richard Aigner und Regieassistent Siggi Kaulfersch (69) mit den Akteuren, die eine Sprechrolle übernommen haben.

Richard Aigner: Wie er Regisseur der Illerbeurer Festspiele wurde

Richard Aigner, der aus Augsburg stammt, ließ sich an der Schauspielschule in Saarbrücken zum Bühnenkünstler ausbilden. Danach trat er in verschiedenen Theatern auf. Von 1992 bis 1997 war er am Landestheater Memmingen beschäftigt. Dort lernte er seine spätere Frau Annemarie kennen, die aus Wolfertschwenden stammt. 2004 zogen sie nach Kronburg. Er agierte weiter als Freiberufler auf verschiedenen Bühnen, seit 2015 auch als Regisseur. 2020 habe Simone Zehnpfennig-Wörle, Vorsitzende des Heimatdienstes, ihn gefragt, ob er die Regie für die Freilichtspiele übernehmen möchte. „So ging es los“, sagt Aigner.

Illerbeurer Festspiele: Darsteller sind hoch motiviert

Wieder so ein tolles Stück hinzubekommen, wie vor 25 Jahren, das sei sein Ziel. Er sei froh, dass ihm mit Siggi Kaulfersch ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stehe. Aigner: „Wir sind mittendrin. Es ist eine richtig tolle Arbeit. Die Darsteller sind hoch motiviert und haben eine große Spielfreude.“ Im Moment üben Aigner und Kaulfersch mit kleineren Gruppen. Das Volk und der Tross kommen hinzu, „wenn wir ins Freie gehen können“.

Die Kaiserlichen sind ebenso raffgierig und rücksichtslos

Wer Aigner bei den Proben beobachtet, sieht, dass er mit Herzblut bei der Sache ist. Mit Händen und Füßen leitet er seine Spieler und Spielerinnen an. Er erklärt die Szenen, greift immer wieder korrigierend ein.

An diesem Tag geht es um eine Szene mit den Kaiserlichen, den Dorfbewohnern und der Wirtin der Dorfgaststätte. Die Truppen des Kaisers, die eigentlich die Schweden vertreiben sollten, die während des Dreißigjährigen Krieges plündernd und mordend in das Dorf eingefallen waren, erweisen sich als ebenso raffgierig und rücksichtslos, verdrängen die Einheimischen von der Wirtshausbank, bedrängen die Wirtin und fordern in unverschämter Weise, sie möge Wein auf den Tisch stellen.

Dann wird gesungen, nein, es wird gegrölt: „Wir geben unsre Lebenskraft dem, der den meisten Sold her schafft. Die Schweden hauen wir zu Stücken, bis dass wir selbst den Tod erblicken.“