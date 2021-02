Illerufer mit Hängebrücke in Legau wird gesperrt

Im Wald bei dem Legauer Naherholungsgebiet werden ab 1. März Eschen gefällt. Worin der Grund für diese Aktion liegt.

25.02.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Es ist ein beliebtes Ausflugsziel: Doch in der Woche vom 1. bis 5. März müssen Wanderer und Radfahrer einen Bogen um das Illerufer bei Legau samt Hängebrücke, Fischtreppe und Aussichtsturm machen. Der Grund: Am Steilhang entlang des Ufers stehen viele Eschen, die durch Pilzbefall massiv geschädigt sind und umstürzen könnten. Um eine Gefährdung für Besucher des Naherholungsgebiets und für die Brücke auszuschließen, werden auf einer Länge von etwa 200 Metern die betroffenen Bäume gefällt. Der Bereich ist während der Arbeiten gesperrt. Vor Ort weist eine Beschilderung darauf hin.

Hochaggressiver Übeltäter: das Eschentriebsterben

Übeltäter ist das Eschentriebsterben, ein hochaggressiver Pilz aus Asien, der dieser Baumart zusetzt: „Man muss dazu wissen, dass er nicht nur die Triebe, sondern auch das Wurzelwerk schädigt“, sagt Dr. Hermann S. Walter vom Forstbetrieb Ottobeuren der Staatsforsten. Die Wurzeln sind laut dem Forstbetriebsleiter oft bis in eine Tiefe von einem Meter unter der Erdoberfläche abgefault, sodass nur noch minimale Reste für die Standfestigkeit des Baums sorgen: Bei bis zu 25 und 30 Meter hohen Exemplaren bedeute das ein zu großes Risiko.

Arbeiten auf schwierigem Gelände

Darum packt der Forstbetrieb gemeinsam mit dem Landratsamt Unterallgäu und der LEW Wasserkraft GmbH die „Verkehrssicherungsmaßnahme“ an. Bei der Aktion werden alle geschädigten Eschen gefällt. Da nach Walters Worten auf diesem schwierigen Gelände der Einsatz von Holzernte-Maschinen – sogenannten Harvestern – nicht in Frage kommt, nehmen diese Aufgabe „top ausgebildete Forst-Facharbeiter“ mit Motorsägen in die Hand. Der Großteil des Holzes soll im Wald belassen werden: Als Totholz bietet es zahlreichen Insektenarten, Pilzen und Vögeln einen wertvollen Lebensraum. Gleichzeitig soll der Bereich auch wieder aufgeforstet werden – ob dies mithilfe von Naturverjüngung oder künstlichen Anpflanzungen geschieht, ist laut Walter noch offen: „Zunächst gilt es, ein bis zwei Jahre abzuwarten, wie es sich entwickelt. Ich denke, dass im Schutz des Totholzes einiges an Naturverjüngung stattfinden wird.“

Forstbetriebsleiter: "Wir werden diese Baumart nicht verlieren"

Sollte der Forstbetrieb mit Anpflanzungen aktiv werden, dann mit „standortgerechten Baumarten wie Ahorn, Schwarznuss oder Tannen“. Mit Eschen aufzuforsten, sei angesichts der derzeitigen Situation nicht sinnvoll. Überall im Forstgebiet sind Bestände vom Befall durch den Pilz aus Asien betroffen – und ein Ende ist laut Walter nicht abzusehen. „Es zeigt sich auch, dass sich der Zustand in kurzer Zeit stark verschlechtert. Bäume, die vor drei bis fünf Jahren noch gut ausgesehen haben und die wir gefördert haben, sind jetzt tot.“ Dass die Eschen völlig aus den Wäldern verschwinden, stehe aber nicht zu befürchten: „Wir werden diese Baumart auf keinen Fall verlieren.“ Der Forstbetriebsleiter verweist auf Naturverjüngen und fügt an: „Es scheint bereits resistente Individuen zu geben.“

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist das Eschentriebsterben in den heimischen Wäldern ein Thema. Das Kuriose: „Dieser Pilz ist durch die Globalisierung zu uns gekommen. Wo er herstammt, besiedelt er nur Totholz, zersetzt es und erfüllt so eine wichtige ökologische Aufgabe“, schildert Forstbetriebsleiter Walter: „Aber bei uns ist er ein Killer gegenüber der Esche, die ihm nichts entgegenzusetzen hat.“ Dies sei nur ein Beispiel – und sicher nicht das letzte – für Pilze, die aus ihrem üblichen Umfeld herausgerissen zu einem „echten Problem“ werden können.